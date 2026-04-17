Pudm, piano trasmesso alla struttura regionale dell'ambiente per valutarlo

Il Pudm è imprescindibile al fine di arrivare a una pianificazione delle aree di costa

Gela. Il cammino burocratico e amministrativo è tutt'altro che semplice, con l'esigenza di non incorrere in nuovi stop. Il piano del demanio marittimo, punto importante per la pianificazione programmata dall'amministrazione comunale, è stato trasmesso alla Struttura territoriale dell'ambiente, per la pre-valutazione. Il sindaco Terenziano Di Stefano e l'assessore Giuseppe Fava vogliono portare a conclusione l'iter, che necessita inoltre del vaglio del consiglio comunale. La fase preliminare e di analisi è stata completata. I tecnici dello Sta, struttura che dipende direttamente dalla Regione, a loro volta dovranno definire la necessaria valutazione. L'amministrazione ha già chiarito, davanti ai dubbi sollevati da residenti del quartiere di Macchitella, che quanto a nuove autorizzazioni per lidi e chioschi non ci sarà alcuna occupazione di massa nell'area a mare. "Abbiamo trasmesso allo Sta - dice Fava - cercheremo inoltre di avere una convocazione in presenza del progettista, per un raffronto quanto mai preciso e per portare poi gli atti in consiglio comunale". Il Pudm è imprescindibile al fine di arrivare a una pianificazione delle aree di costa, pure nell'ottica del percorso turistico che l'amministrazione sta cercando di implementare.