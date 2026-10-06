Pudm, nuovo incontro tecnico: dettato cronoprogramma, "dopo preliminare gare concessioni"

Un vero e proprio strumento regolatore delle aree di costa, che farà da riferimento per il rilascio delle concessioni

Gela. I prossimi mesi, dopo anni di forti incertezze, saranno quelli che dovrebbero decretare la fase ultima del Piano del demanio marittimo. Un vero e proprio strumento regolatore delle aree di costa, che farà da riferimento per il rilascio delle concessioni. In giornata, in Regione, si è tenuto un nuovo incontro tecnico al quale hanno partecipato l'assessore Giuseppe Fava e il segretario generale Giovanni Curaba, che stanno seguendo tutto l'iter. E' già stato confermato, come abbiamo riferito, che il Pudm sarà unico per tutti i Comuni siciliani che non l'hanno ancora approvato. Tra una decina di giorni arriverà, in municipio, la comunicazione ufficiale e nei trenta giorni successivi sarà possibile presentare osservazioni o eventuali opposizioni. Trascorso il termine di trenta giorni, saranno gli uffici regionali a occuparsi di valutare appunto osservazioni e opposizioni, per poi inviare in Comune il preliminare di piano. Poi, toccherà all'assise civica vagliarlo ed esprimersi, non oltre quarantacinque giorni. “Se non venisse rispettato il termine dei quarantacinque giorni – dice il segretario Curaba – scatterà il commissariamento. L'intento della Regione è di uniformare la procedura per tutti i Comuni che, per varie situazioni, non hanno ancora approvato il Pudm”. Il voto del civico consesso e l'invio a Palermo del preliminare approvato segnerà uno degli ultimi passaggi, quello dell'adozione del Pudm regionale, con la possibilità di andare in gara per il rilascio delle concessioni, valevoli per un periodo di sei anni. “Stiamo continuando a lavorare in stretto contatto con gli uffici regionali – spiega l'assessore Fava – arrivare a chiudere l'iter del Pudm, per il nostro territorio, è fondamentale. L'obiettivo rimane pervenire prima possibile all'adozione che ci permetterà di procedere alle gare per le concessioni, che dovranno partire non oltre giugno del 2027. Per la nostra amministrazione, è una procedura prioritaria che mette ordine sul fronte mare e sullo sviluppo economico in questo ambito”.