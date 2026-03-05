Pudm, Fava: "A Macchitella previsti due lidi e altrettanti chioschi"

L'amministrazione comunale ha più volte fatto sapere, anche attraverso il vicesindaco Fava, di essere disponibile al confronto con la città

Gela. Il piano del demanio marittimo continua a essere oggetto di disamina a Palazzo di Città, anche nel confronto con il professionista che di recente ha inoltrato le integrazioni richieste dalla Regione. C'è chi ha sollevato questioni circa un'eventuale presenza eccessiva di attività commerciali nell'area di Macchitella, anche lungo l'area dunale. "Ribadiamo che non sono mai stati previsti chioschi o lidi nelle aree delle dune - dice l'assessore Giuseppe Fava che sta seguendo il complesso iter del Pudm - abbiamo avuto un confronto con il sindaco e abbiamo deciso che nell'area di Macchitella il piano prevederà due nuovi lidi e altrettanti chioschi. Non saranno inserite altre strutture". L'amministrazione comunale ha più volte fatto sapere, anche attraverso il vicesindaco Fava, di essere disponibile al confronto con la città, dato che un comitato, a Macchitella, ha sollevato il rischio di un'occupazione delle aree dunali attraverso la previsione di nuove attività commerciali. I passaggi burocratici da sostenere sono ancora parecchi, compresa la fase di valutazione ambientale e la disamina da parte del civico consesso. L'amministrazione comunale punta però a finalizzare il Pudm, allo scopo di dare una pianificazione effettiva allo sviluppo nelle aree di costa. "Spero che prevalga la volontà di dare un futuro turistico alla città, senza limitarsi alle polemiche", conclude Fava.