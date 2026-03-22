Pudm, ancora contatti per far avanzare l'iter: assemblea del comitato area 6 per discuterne

Per anni, l'iter burocratico è rimasto quasi del tutto fermo mentre l'amministrazione comunale, con il sindaco Terenziano Di Stefano e l'assessore Giuseppe Fava, ha invece voluto riprendere le fila

Gela. Proseguono i contatti tra gli uffici comunali, il professionista incaricato e i settori regionali, per delineare il percorso del Piano urbano del demanio marittimo. Per anni, l'iter burocratico è rimasto quasi del tutto fermo mentre l'amministrazione comunale, con il sindaco Terenziano Di Stefano e l'assessore Giuseppe Fava, ha invece voluto riprendere le fila, affidandosi a un professionista esterno e sulla base degli atti rilasciati dal segretario generale Giovanni Curaba. La prossima settimana, si terrà un confronto sul tema, organizzato dal comitato dell'area urbana 6, quella che ricomprende Macchitella. Nelle scorse settimane, ci sono state osservazioni pubbliche circa la presunta previsione di diversi lidi e chioschi nelle aree dunali. Opzione esclusa dall'amministrazione, che ha fatto riferimento esclusivamente a due lidi e altrettanti chioschi, senza incidere sulle aree dunali, che peraltro la normativa tutela. Se ne discuterà nell'assemblea indetta dal comitato dell'area urbana, presieduto da Federico Alba. All'incontro, fissato per sabato 28 marzo, è prevista la presenza sia del sindaco sia dell'assessore Fava e ancora dei presidenti delle commissioni consiliari di riferimento, Gabriele Pellegrino e Alberto Zappietro. L'assemblea sarà inoltre l'occasione per presentare il direttivo, esporre il programma e il regolamento interno. Il comitato è composto inoltre dal vicepresidente Maria Itea Pizzuto e dai consiglieri Laura Anfuso, Gaetano Buonagrazia, Mirko Cammalleri, Luca Faraci, Filippo Guzzardi, Gabriele Nicolicchia e Amedeo Pulici.