Pubblicata la graduatoria provvisoria del bando “Sicilia che Piace 2026”, Tamajo “Creiamo occasioni concrete di sviluppo”

È stata pubblicata la graduatoria provvisoria relativa all'avviso "Sicilia che Piace 2026 - interventi in favore di soggetti privati"

PALERMO (ITALPRESS) – È stata pubblicata la graduatoria provvisoria relativa all’avviso “Sicilia che Piace 2026 – interventi in favore di soggetti privati”, promosso dall’assessorato regionale delle Attività produttive della Regione Siciliana. L’iniziativa è finalizzata alla concessione di contributi per iniziative promozionali a sostegno del sistema produttivo regionale, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze siciliane e di rafforzare l’immagine competitiva dell’Isola nei mercati nazionali e internazionali. “Con questo bando – dice l’assessore alle Attività produttive Edy Tamajo – continuiamo a investire sostenendo imprese, operatori della comunicazione e realtà che ogni giorno contribuiscono a raccontare una Sicilia dinamica, innovativa e competitiva. Vogliamo accompagnare la crescita delle nostre eccellenze attraverso strumenti capaci di generare visibilità, opportunità economiche e nuove relazioni commerciali”. L’avviso ha registrato una significativa partecipazione da parte di imprese, società di comunicazione, organizzatori di eventi e operatori attivi nella valorizzazione del territorio e delle produzioni siciliane.

“L’ampia adesione registrata – aggiunge Tamajo – conferma quanto sia forte il bisogno di strumenti pubblici che incentivino la promozione e la capacità delle imprese di fare rete. La Regione continua a lavorare per creare occasioni concrete di sviluppo, rafforzando la competitività delle aziende e sostenendo percorsi di innovazione e internazionalizzazione. Il nostro obiettivo è costruire una Sicilia sempre più attrattiva, capace di valorizzare talenti, imprese e territori. La promozione del brand Sicilia rappresenta un investimento strategico per l’economia regionale e per l’occupazione”. Le graduatorie provvisorie distinguono gli interventi destinati alla comunicazione da quelli relativi alle altre iniziative promozionali, nel rispetto delle dotazioni finanziarie previste dall’avviso.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).