Nissa-Gela, domani al "Tomaselli" il secondo round del derby

Il primo posto in classifica della Nissa impreziosisce l’incontro e può esaltare gli uomini di Misiti, determinati a far bene contro la capolista del raggruppamento e bissare il successo ottenuto lo scorso novembre nella gara d’andata.

Gela. Ci sono gare che non si giocano, si vincono. Frase che vale principalmente per le finali ma che può fare riferimento anche all’importanza dei derby. In incontri come quello tra Gela e Nissa la posta in palio non si limita ai soli tre punti, vale molto di più. L’ultima giornata di campionato, poi, la Nissa ha conquistato il primato solitario del girone I. Motivo per cui ci si aspetta una squadra galvanizzata ed in cerca di un altro successo, visto e considerato anche il risultato di 1-0 dell’andata in favore del Gela nel segno dell’ex Maltese.

I biancazzurri, dal canto loro, vantano un margine cospicuo dalla zona playout e hanno l’obbligo di lottare per novanta minuti in occasione di una sfida a cui i tifosi tengono eccome. Il primo posto in classifica della Nissa impreziosisce l’incontro e può esaltare gli uomini di Misiti, determinati a far bene contro la capolista del raggruppamento e bissare il successo ottenuto lo scorso novembre nella gara d’andata.

“La Nissa ha costruito un organico forte quest’anno, bisogna rispettare la squadra perché ha dei giocatori esperti che hanno vinto diversi campionati - dichiara Dario Maltese -. Noi non siamo da meno, siamo consapevoli del peso della partita e ci teniamo tanto a ben figurare”.

Non sarà a disposizione di Misiti Mauro Bollino, protagonista della sfida di domenica scorsa contro il Paternò in positivo e in negativo. Al quarto d’ora di gioco ha conquistato un calcio di rigore poi realizzato in maniera impeccabile. Dopo essersi sbloccato e aver sciorinato una buona prestazione per l’intero primo tempo, però, è arrivata la beffa. All’inizio della ripresa, calciando in porta, ha sentito un dolore muscolare ed è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Da valutare attentamente le sue condizioni, ma la sensazione è che la sua stagione potrebbe essere terminata un mese prima della fine del campionato. Autore di un gol e tre assist, Bollino potrebbe aver già concluso la sua avventura con il Gela con cinque giornate d’anticipo a causa dell’ennesimo infortunio rimediato nell’arco di una stagione martoriata dai problemi fisici.

“Dispiace per Mauro perché dopo tre mesi di sacrifici per cercare di riaverlo al top della condizione è arrivato questo infortunio dopo una buona partita in cui ha anche fatto gol - afferma Giuseppe Misiti -. Mi dispiace tanto ma adesso tocca pensare all’importante gara di giovedì”.