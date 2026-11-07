SERIE B INTERREGIONALE
Prova d’orgoglio del Gela Basket: vittoria contro Angri e dieci punti in classifica per i biancazzurri
Il risultato finale di 89-77 sorride ai locali, che raggiungono la doppia cifra di punti in classifica difendendo il proprio posto nel riquadro di sinistra del girone.
A cura di Giovanni Indovina
07 novembre 2026 20:58
Gela. Il Gela Basket ritrova la via dei due punti: Angri Pallacanestro ko al PalaLivatino al termine di una gara entusiasmante. Il risultato finale di 89-77 sorride ai locali, che raggiungono la doppia cifra di punti in classifica difendendo il proprio posto nel riquadro di sinistra del girone.
Decisivi i 17 punti di Cernic, oltre ai 14 di Tartaglia, ai 13 di Daunys, ai 12 di Lakicevic e agli 11 di Tartamella. Degna di nota anche la prova di Todorovic, che in soli dieci minuti mette a referto 9 punti.