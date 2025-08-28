Protocollo d’Intesa tra Farc e Rotaract Club : insieme per sostenere le pazienti oncologiche

Il protocollo nasce con l’obiettivo di ampliare la collaborazione a favore delle pazienti oncologiche del “Vittorio Emanuele” di Gela.

Gela. È stato ufficialmente sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra l’Associazione F.A.R.C.&C e il Rotaract Club Gela, rinnovando e ampliando una collaborazione già avviata negli anni precedenti.

L’accordo, firmato dalla presidente dell’Associazione Angela Lo Bello e dal presidente del Rotaract Club Gela per l’anno sociale 2025/2026 Elias d’Aleo, prevede nuove iniziative a favore delle pazienti oncologiche del P.O. “Vittorio Emanuele” di Gela, estendendo la sinergia fino al 30 giugno 2026.

Negli anni precedenti , le due realtà hanno già collaborato con successo nella raccolta di ciocche di capelli, che ha permesso di donare parrucche alle donne in cura oncologica. Grazie a questa sinergia, inoltre, l’Interact Club di Gela ha contribuito con la donazione di macchine da cucire utilizzate per la realizzazione di manufatti solidali come i turbanti.

Il nuovo Protocollo punta ora ad ampliare il raggio d’azione e fornire un sostegno alle numerose volontarie che instancabilmente operano all’interno del reparto dell’ospedale gelese per dare conforto e forza alle pazienti.

Le attività si svilupperanno sul territorio del Comune di Gela, con campagne di sensibilizzazione, iniziative pubbliche, coinvolgimento di parrucchieri, cittadini e associazioni locali, con l’obiettivo di creare una rete sempre più ampia di sostegno.











