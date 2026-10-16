Protezione civile incontra la città, domenica a Macchitella ci saranno i volontari Procivis

Un evento di rilevanza nazionale che vedrà la presenza dei volontari nelle principali piazze d'Italia per diffondere la cultura della prevenzione e della gestione dei rischi naturali e imprevedibili

Gela. Domenica mattina, 18 ottobre, presso la Villetta Auriga di Macchitella, dalle ore 9 alle ore 13, i volontari della Procivis incontreranno i cittadini per la giornata dedicata alla prevenzione e alle buone pratiche di Protezione Civile. E' un progetto sposato dall'amministrazione comunale del sindaco Terenziano Di Stefano, quale autorità comunale di Protezione Civile. In occasione dell’8ª Edizione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, la città risponde così all'appello e partecipa attivamente all'iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile. Un evento di rilevanza nazionale che vedrà la presenza dei volontari nelle principali piazze d'Italia per diffondere la cultura della prevenzione e della gestione dei rischi naturali e imprevedibili. A rappresentare il territorio gelese e a farsi promotore locale di questo importante appuntamento sarà la Pubblica Assistenza Procivis Protezione Civile di Gela, ente riconosciuto dallo Stato e attivo sul territorio grazie all'opera encomiabile dei propri volontari qualificati e formati. Sarà un'occasione preziosa di incontro e confronto con la cittadinanza per parlare di sicurezza, resilienza e cultura della protezione civile, partendo proprio dalle famiglie e dai più piccoli. Per i più piccoli, attraverso il gioco e attività didattiche pensate su misura, i bambini potranno muovere i primi passi verso la cultura della prevenzione e del rispetto per il territorio, ricevendo in dono un palloncino. Per gli adulti: grazie alla guida dei formatori ed esperti della Procivis avranno l'opportunità di apprendere direttamente le buone pratiche di protezione civile, le manovre salvavita di primo soccorso e scoprire i comportamenti corretti da adottare di fronte a situazioni di emergenza e rischi. L'evento punta a sensibilizzare l'intera comunità sull'importanza del ruolo di ciascun cittadino nella tutela della propria e dell'altrui sicurezza. È possibile seguire l evento e le informazioni sul sito www.procivis.it.