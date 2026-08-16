Protesta sanità, M5s: "Mobilitazione per diritto alla salute, politica fuori dai management"

Richiamano quanto già espresso dal parlamentare Ars del loro partito, Nuccio Di Paola: ovvero, la sanità non può essere sottoposta a management frutto di scelte politiche

Gela. I pentastellati del Movimento cinquestelle, fino a oggi, sono stati tra i più presenti al presidio allestito davanti all'ospedale "Vittorio Emanuele", con l'obiettivo di reclamare una sanità locale potenziata. Allo stesso modo, richiamano quanto già espresso dal parlamentare Ars del loro partito, Nuccio Di Paola: ovvero, la sanità non può essere sottoposta a management frutto di scelte politiche. "La tutela della salute pubblica è un dovere collettivo e un principio che non può essere negoziato.

La sanità, per noi, rappresenta un diritto fondamentale e universale, che deve essere garantito a ogni cittadino senza alcuna interferenza o condizionamento. Perché questo diritto sia realmente esigibile, è necessario affermare con chiarezza un punto essenziale: la politica deve uscire dalla sanità, affinché le decisioni vengano assunte con criteri di competenza, trasparenza e rispetto del territorio. Tuttavia, la nostra protesta pacifica proseguirà con determinazione, nel solco della legalità e della responsabilità civica. Gela merita una sanità efficiente, accessibile e libera da condizionamenti. Il M5s continuerà a essere sul pezzo, presente e vigile, fino a quando questo diritto non sarà pienamente garantito", fanno sapere i cinquestelle, presenti al presidio soprattutto con il senatore Pietro Lorefice, con il referente territoriale Filippo Rapicavoli, con il presidente del consiglio comunale Paola Giudice e con i consiglieri Francesco Castellana e Massimiliano Giorrannello.