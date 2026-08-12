Protesta sanità, FdI apre a Di Stefano e sarà all'incontro con Asp: Scuvera, "serve responsabilità"

Fratelli d'Italia allenta la linea dura verso l'amministrazione

Gela. La linea intransigente, che li ha portati a criticare aspramente il presidio per una sanità locale da potenziare organizzato dal sindaco Terenziano Di Stefano e dalla sua amministrazione, per ora la mettono da parte. I meloniani di Fratelli d'Italia accolgono l'invito rivolto alle opposizioni, avanzato ieri dal sindaco, e saranno alla riunione prevista oggi a Caltanissetta, in presenza del manager Asp Salvatore Ficarra. Lo conferma il parlamentare del partito Salvatore Scuvera. "Colgo positivamente la decisione del sindaco di incontrare questa mattina il direttore generale dell’Asp di Caltanissetta per affrontare le problematiche che riguardano il nostro ospedale e, più in generale, la sanità del territorio. Dopo giorni di sit in, ritengo importante che il confronto torni sul piano istituzionale. Il dialogo con chi ha la responsabilità di assumere decisioni e trovare soluzioni concrete è fondamentale per tutelare il Vittorio Emanuele e garantire ai cittadini servizi sanitari adeguati. La sanità è un diritto di tutti e non può avere colori politici. Su un tema così importante per la nostra città servono responsabilità, collaborazione e la capacità di lavorare insieme, al di là delle appartenenze.È con questo spirito che Fratelli d’Italia sarà presente all’incontro con il proprio capogruppo in consiglio comunale, Sara Cavallo. Continueremo a fare la nostra parte, così come abbiamo fatto in questi ultimi due anni, sin dal giorno del mio insediamento in Parlamento, portando le esigenze della sanità gelese ai tavoli istituzionali e lavorando per la tutela e il rafforzamento del nostro ospedale. Il nostro obiettivo resta uno: difendere il diritto alla salute dei cittadini e garantire a Gela una sanità all’altezza delle esigenze del territorio", dice Scuvera.