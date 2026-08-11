Protesta sanità, domani incontro con il manager Asp: si spinge per potenziamento

Domani, si capirà se potranno esserci aperture concrete per il potenziamento

Gela. Il tredicesimo giorno della mobilitazione per una sanità cittadina da potenziare, domani, si aprirà con una novità, che fino a qualche ora fa sembrava poco probabile. Proprio domani mattina, infatti, a Caltanissetta, in sede Asp, si terrà un incontro tra il manager Salvatore Ficarra e il sindaco Terenziano Di Stefano. Il primo cittadino, il presidente del civico consesso Paola Giudice, l'assessore alla sanità Filippo Franzone, l'amministrazione comunale e i capigruppo consiliari di maggioranza, hanno dato il via libera al tavolo. Il presidio comunque proseguirà, in attesa di eventuali risultati favorevoli per il potenziamento del nosocomio di Caposoprano. Il sì all'invito del manager, a Caltanissetta, si deve in primis alle condizioni di salute del direttore generale, che non gli permettono di spostarsi a Gela. Inizialmente, il sindaco e la sua amministrazione erano fermi sulla linea di un incontro da tenere direttamente al "Vittorio Emanuele". Domani, si capirà se potranno esserci aperture concrete per il potenziamento.