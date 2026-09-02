Protesta sanità, Cgil regionale a sostegno: domani al presidio il segretario generale Mannino

L'organizzazione sindacale, sul territorio, da tempo reclama un potenziamento degli ospedali e delle risorse per un comparto sanitario in fortissima difficoltà, a partire da Gela

Gela. La mobilitazione per il rafforzamento del sistema sanitario cittadino, arrivata al trentunesimo giorno, ieri ha fatto registrare una nuova presa di posizione, netta, da parte del sindaco Terenziano Di Stefano che ha ancora una volta invitato il governo regionale e il management Asp a non limitarsi a semplici annunci, fornendo invece più medici all'ospedale Vittorio Emanuele. In giornata, al presidio, è atteso il parlamentare nazionale del Pd Paola De Micheli. Domani mattina, invece, la Cgil regionale darà il proprio supporto, con la presenza del segretario generale Alfio Mannino. L'organizzazione sindacale, sul territorio, da tempo reclama un potenziamento degli ospedali e delle risorse per un comparto sanitario in fortissima difficoltà, a partire da Gela.