Da una parte ci sono le famiglie che rischiano lo sfratto , dall’altra gli assegnatari, che denunciano problemi strutturali

Gela. Si sono riuniti sotto l’abitazione di una famiglia destinataria di uno sfratto. Occupanti e assegnatari di case popolari si sono mobilitati insieme per chiedere risposte all’Istituto Case Popolari.

A fare da cornice alla protesta, le lenzuola esposte per chiedere di non essere mandati via, ma di poter regolarizzare la propria posizione e intraprendere un percorso di sanatoria.

Una protesta alla quale si sono uniti anche gli assegnatari regolari, che denunciano da tempo condizioni di degrado e problemi strutturali negli alloggi e nelle palazzine.

Le richieste di intervento, raccontano, sono numerose. Ma, secondo gli inquilini, ai sopralluoghi dell’IACP spesso non fanno seguito lavori di manutenzione.

E così, in alcuni casi, sono gli stessi assegnatari a dover mettere mano alle proprie abitazioni, sostituendosi di fatto all’IACP nella manutenzione degli alloggi.