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Case popolari: monta la protesta di occupanti e assegnatari
Vincenzo Di Dio
09 settembre 2026 18:21
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09 set 2026 • Da una parte ci sono le famiglie che rischiano lo sfratto , dall’altra gli assegnatari, che denunciano problemi strutturali
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