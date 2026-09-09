Quotidiano di Gela

Case popolari: monta la protesta di occupanti e assegnatari

Vincenzo Di Dio
Vincenzo Di Dio 09 settembre 2026 18:21
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09 set 2026 • Da una parte ci sono le famiglie che rischiano lo sfratto , dall’altra gli assegnatari, che denunciano problemi strutturali

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