Protesta guardiafuochi, gip archivia: "Comandatore, Legname e Scicolone, non diffamarono"

Il gip del tribunale ha confermato l'archiviazione richiesta dalla procura

Gela. Non ci fu diffamazione né calunnia nelle denunce pubbliche rese note dall'operatore guardiafuochi Salvatore Comandatore, negli scorsi anni spesso impegnato in proteste plateali per rivendicare il suo posto di lavoro, dopo il licenziamento deciso dai vertici della società Archimede, che svolge servizio nell'area del porto isola su committenza di Eni. Il gip del tribunale ha confermato l'archiviazione per Comandatore ma anche per il presidente dell'associazione antiracket Salvino Legname e per il riferimento del movimento sicilianista "Gran Sicilia", Paolo Scicolone. Entrambi appoggiarono le iniziative di Comandatore, accusando i vertici di Archimede di avergli imposto pratiche irregolari e davanti al suo diniego di averlo licenziato. Per il gip Serena Berenato, i fatti denunciati dai tre hanno poi in larga parte trovato riscontro sia nelle decisioni del giudice del lavoro, che reintegrò Comandatore, sia nelle attività di accertamento condotte dalla capitaneria di porto. La società Archimede si era opposta all'archiviazione avanzata dalla procura. L'azienda è assistita dal legale Tommaso Vespo e ha posto più questioni sul conto di Comandatore, comprese le ipotesi di frode processuale e di appropriazione indebita, rispetto alla dazione del Tfr. Aspetti che per il gip non trovano però riscontro. Il lavoratore sostenne, durante la sua protesta, di essere stato licenziato per aver detto no all'ordine della società di sversare sostanze pericolose in mare. Sia Legname sia Scicolone sostennero le iniziative di Comandatore, per diverso tempo in protesta davanti a palazzo di giustizia. I tre sono assistiti dai legali Salvo Macrì e Giuseppe Smecca, che hanno sviluppato le ragioni per opporsi alle richieste dell'azienda, avanzando le ragioni per l'archiviazione.