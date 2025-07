Protesta contro i tagli ospedalieri, Cascio: "Nostra commissione sempre attiva, deputati tutelino il diritto alla salute"

Un'assise civica aperta ai sindaci del territorio, tutti pronti a dire no al taglio dei posti letto per gli ospedali di Gela, Niscemi e Mazzarino

Gela. Le decisioni arriveranno comunque dal governo regionale e dall'Ars, che dovrà valutare la rete ospedaliera, attraverso la commissione sanità. Questa mattina, come abbiamo riportato, il consiglio comunale si è riunito davanti la sede dell'Assemblea regionale, a Palermo. Un'assise civica aperta ai sindaci del territorio, tutti pronti a dire no al taglio dei posti letto per gli ospedali di Gela, Niscemi e Mazzarino. Chiaramente, c'era il presidente della commissione comunale sanità Florina Cascio, insieme al gruppo di “Una Buona Idea”. “Come presidente della commissione sanità continuerò a portare avanti questa battaglia al fine di evitare che il nsostro Distretto sanitario, già fortemente mortificato e ridimensionato, continui a subire ulteriori carenze. Sono sicura – dice - che i nostri deputati regionali, con il loro lavoro, sapranno trovare soluzioni al fine di tutelare e garantire il diritto alla salute dei cittadini”.