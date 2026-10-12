Protesta agricoltori, partito corteo dei trattori: diretti a Ponte Olivo

Il corteo è partito dal presidio locale

Gela. È partito il corteo di una trentina di trattori, degli agricoltori in protesta contro il caro carburante e per la tutela dei prodotti del territorio siciliano, è partito questa mattina, dal presidio a poca distanza dal tribunale. Il corteo di mezzi si è diretto verso la strada statale 117 bis Gela-Catania, in direzione di Ponte Olivo. È ampio il dispiegamento di forze dell'ordine al seguito. I trattori faranno poi ritorno al presidio cittadino, per dirigersi in direzione della statale 115 Gela-Vittoria.