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Protesta agricoltori, Alario (Ugl): "Non serva alle passerelle politiche"

Il segretario Ugl Caltanissetta Andrea Alario si è recato al presidio allestito da agricoltori e autotrasportatori, all'ingresso della città, a poca distanza dal palazzo di giustizia

A cura di Redazione Redazione
03 ottobre 2026 18:54
Protesta agricoltori, Alario (Ugl): "Non serva alle passerelle politiche" -
Gela
Attualità
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Gela. “La mobilitazione degli agricoltori contro il caro carburante non può servire solo come passerella politica. Bisogna attivare misure urgenti e strutturali, anzitutto con interventi di defiscalizzazione”. Il segretario Ugl Caltanissetta Andrea Alario si è recato al presidio allestito da agricoltori e autotrasportatori, all'ingresso della città, a poca distanza dal palazzo di giustizia. “Come organizzazione sindacale riteniamo sia il momento di avviare un tavolo regionale che metta in atto misure concrete e durature – aggiunge Alario – non possiamo mettere a rischio un intero comparto produttivo, già fortemente fiaccato, che peraltro è quello che ci permette di avere prodotti tipici e materie prime fondamentali”.

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