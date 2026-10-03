Protesta agricoltori, Alario (Ugl): "Non serva alle passerelle politiche"

Il segretario Ugl Caltanissetta Andrea Alario si è recato al presidio allestito da agricoltori e autotrasportatori, all'ingresso della città, a poca distanza dal palazzo di giustizia

Gela. “La mobilitazione degli agricoltori contro il caro carburante non può servire solo come passerella politica. Bisogna attivare misure urgenti e strutturali, anzitutto con interventi di defiscalizzazione”. Il segretario Ugl Caltanissetta Andrea Alario si è recato al presidio allestito da agricoltori e autotrasportatori, all'ingresso della città, a poca distanza dal palazzo di giustizia. “Come organizzazione sindacale riteniamo sia il momento di avviare un tavolo regionale che metta in atto misure concrete e durature – aggiunge Alario – non possiamo mettere a rischio un intero comparto produttivo, già fortemente fiaccato, che peraltro è quello che ci permette di avere prodotti tipici e materie prime fondamentali”.