Proseguono i sopralluoghi di Schifani nei territori colpiti dal maltempo, oggi a Catania e Acireale

PALERMO (ITALPRESS) – Continuano anche oggi i sopralluoghi del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, nei Comuni della costa ionica danneggiati dalla straordinaria ondata di maltempo nei giorni scorsi.

Accompagnato dal capo della Protezione civile regionale e commissario per l’emergenza Salvo Cocina, il presidente Schifani si recherà alle 10 a Stazzo, frazione di Acireale, nel Catanese. Alle 11,30 il governatore sarà sul lungomare di Catania a piazza del Tricolore, per poi dirigersi alla Prefettura di Catania, dove alle 12,30 parteciperà a una riunione con i sindaci dei Comuni costieri e gli operatori balneari.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).