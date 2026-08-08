Prosegue eruzione Etna con cenere vulcanica, ripristinate le operazioni di volo a Catania

Continua l'attività eruttiva dell'Etna con la contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera.

CATANIA (ITALPRESS) – Continua l’attività eruttiva dell’Etna con la contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che, alle ore 9:30 UTC circa si è aperta una nuova bocca eruttiva nella Valle del Bove, a quota 2550 m, in prossimità di M.te Rittmann. Sono in corso rilievi di terreno da parte di personale INGV i cui esiti verranno comunicati appena possibile. Dal punto di vista sismico nelle ultime 24 ore il tremore ha mostrato un graduale lieve decremento dell’ampiezza restando nella fascia dei valori alti

. Le localizzazioni del tremore restano confinate in prossimità del cratere Voragine ad una quota di circa 3000 metri s.l.m.. Nello stesso periodo l’attività infrasonica è stata media sia per numero che per ampiezza degli eventi; le localizzazioni risultano in corrispondenza del cratere Voragine. Le reti di monitoraggio GNSS e Clinometrica non mostrano variazioni significative. Le stazioni sommitali della rete clinometrica continuano a misurare la variazione di trend iniziata il 6 Agosto e già segnalata nei comunicati precedenti.

RIPRESE LE OPERAZIONI DI VOLO A CATANIA

SAC, la società di gestione dell’aeroporto di Catania, comunica che è stata disposta la riapertura degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea a Sud-Ovest (settore C1), precedentemente chiusi a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera. Sono ripristinate tutte le attività di volo in partenza e in arrivo all’aeroporto di Catania con effetto immediato. I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).