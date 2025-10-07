Prorogate le agevolazioni del settore turistico alberghiero

La Regione concede proroga al 14 novembre, Confcommercio Sicilia: “Le nostre richieste sono state tenute in considerazione”

Palermo. Lo scorso 19 settembre Confcommercio Sicilia aveva presentato una richiesta di proroga del termine di presentazione delle istanze relative all’Avviso pubblico per le agevolazioni alle imprese del settore turistico-alberghiero ed extralberghiero. La scadenza era stata originariamente fissata per il 15 ottobre 2025. Nell’istanza indirizzata all’assessore regionale del Turismo, Elvira Amata, Confcommercio Sicilia aveva rilevato “la necessità di posticipare la scadenza dettata da esigenze concrete e operative quali, principalmente, il fatto che le aziende del settore, proprio nel periodo dedicato alla compilazione delle domande, sono assorbite dalla gestione della stagione estiva che, per molte strutture, rappresenta il picco di lavoro”. L’assessorato regionale competente ha ora prorogato il termine al 14 novembre accogliendo, di fatto, le perplessità manifestate dall’organizzazione di categoria. “Eravamo fiduciosi sul fatto – afferma il presidente regionale Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti – che l’attenzione istituzionale del governo regionale sapesse comprendere le motivazioni di questa richiesta. Il tutto nell’interesse non solo delle imprese destinatarie, ma di tutto il comparto turistico siciliano che costituisce una risorsa chiave per lo sviluppo economico e sociale della Regione. Ringraziamo l’assessore Amata per la disponibilità manifestata a fronte della formalizzazione delle nostre istanze”.