Sanità Pronto soccorso, Gela in emergenza costante ma nuovi incarichi in altri ospedali: domani vertice

Sempre domani, a Caltanissetta, si terrà la conferenza dei sindaci della provincia, tutta concentrata sul progetto di policlinico, nello scontro a distanza con Enna

Gela. Il pronto soccorso dell'ospedale “Vittorio Emanuele” è il simbolo delle carenze d'organico dell'intero nosocomio, alla base di una vertenza sanità che si è protratta per mesi. Ancora oggi, non si profilano novità sostanziali e i pochissimi medici in servizio si trovano costretti a fare di necessità virtù, davanti a centinaia di utenti giornalieri. Domani, su iniziativa del management Asp, che ha ammesso le criticità del pronto soccorso gelese, si terrà un tavolo apposito, a Caltanissetta. La direzione generale dell'Azienda sanitaria, che a inizio settimana non si è presentata alla convocazione dell'osservatorio permanente indetto dal sindaco Terenziano Di Stefano, ha invece dato seguito alla richiesta dei parlamentari regionali di centrodestra, Salvatore Scuvera e Rosetta Cirrone Cipolla, fissando la riunione di domani, alla quale l'amministrazione comunale prenderà parte. Nelle ultime settimane, proprio il management Asp è stato assai attivo nel definire le procedure per assegnare incarichi libero professionali, fino al 31 dicembre, in altri pronto soccorso della provincia. Cinque medici sono stati assegnati al pronto soccorso di Caltanissetta mentre uno a testa per Niscemi e Mussomeli. Sempre domani, a Caltanissetta, si terrà la conferenza dei sindaci della provincia, tutta concentrata sul progetto di policlinico, nello scontro a distanza con Enna che ha ottenuto un finanziamento regionale da un milione di euro per il progetto, suscitando le ire delle istituzioni politiche nissene.