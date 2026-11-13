Sanità Pronto soccorso di Gela, la Cgil difende Orlando

La segretaria generale Moncada contesta la nota dell'Asp nei confronti del primario. Chiesto un tavolo di confronto.

Gela - La Cgil di Caltanissetta prende posizione a difesa del primario del pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela, Gaetano Orlando, dopo la nota diffusa sui social dall'Asp di Caltanissetta. La segretaria generale Rosanna Moncada - in un comunicato - definisce l'intervento dell'azienda sanitaria "inaccettabile" e contesta il tentativo di attribuire al direttore dell'unità operativa le responsabilità delle criticità organizzative del reparto.

Secondo il sindacato, il pronto soccorso opera da tempo in una condizione di emergenza permanente, con organici gravemente sottodimensionati e turni difficili da sostenere. Una situazione che coinvolge medici, infermieri e personale sociosanitario, impegnati quotidianamente a garantire il servizio nonostante la carenza di personale. La Cgil riconosce che l'Asp ha avviato concorsi, reti formative e rotazioni temporanee, ma sottolinea che un primario non può sopperire alla mancanza di risorse umane.

Per il sindacato, le difficoltà del presidio gelese sono il risultato di anni di mancate scelte strutturali e organizzative. Una condizione che rischia anche di rendere meno attrattivi i concorsi per i giovani medici, poco incentivati a lavorare in un ospedale caratterizzato da organici ridotti e turni estenuanti.

La Cgil chiede quindi alla direzione dell'Asp di abbandonare la contrapposizione pubblica, rispondere alle richieste sindacali sulla regolarità organizzativa e aprire un tavolo di confronto con le parti sociali. L'obiettivo, conclude Moncada, è intervenire sulle condizioni di lavoro e restituire dignità e sicurezza al personale, garantendo al contempo il diritto alla salute dei cittadini.