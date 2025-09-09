Promozione, la Vigor Gela riparte da Barresi: è il nuovo allenatore

Lo staff tecnico è completato dai nomi di Filippo Rapicavoli e Marco Sacco, rispettivamente preparatore dei portieri e preparatore atletico

Gela. La Vigor Gela tira una riga e riparte da zero. Oggi al “Vincenzo Presti” il primo raduno per inaugurare la nuova stagione agonistica, in attesa dell’esordio in Coppa Italia Promozione. A guidare l’organico sarà Matteo Barresi, negli anni scorsi punto fermo del settore giovanile del Gela Calcio. Ad affiancarlo nel ruolo di vice Giuseppe Ferrigno, da anni nel giro del calcio giovanile locale. Lo staff tecnico è completato dai nomi di Filippo Rapicavoli e Marco Sacco, rispettivamente preparatore dei portieri e preparatore atletico. Il sodalizio presieduto da Cristian Paradiso, tra oggi e il 12 settembre, aprirà le porte a chiunque voglia mettersi in gioco, dando la possibilità di svolgere dei veri e propri stage di prova.