Progetto per una rotatoria stadale nel tratto di Femminamorta, parte iter per arrivare al finanziamento Zes

Sarà oggetto di una progettazione per la realizzazione di una rotatoria, così da attenuare rischi e cercare di limitare il pericolo di incidenti

Gela. E' un tratto viario tra i più pericolosi, negli anni spesso caratterizzato da gravi incidenti stradali, alcuni mortali. Il collegamento stradale della 115, nei pressi di contrada Femmina Morta, lungo la Gela-Manfria, sarà oggetto di una progettazione per la realizzazione di una rotatoria, così da attenuare rischi e cercare di limitare il pericolo di incidenti. L'amministrazione comunale, con gli uffici del settore lavori pubblici, ha dato il via alle attività per la presentazione di un progetto esecutivo da trasmettere allo scopo di partecipare all'avviso pubblico reso noto dalla struttura della Zes. Sono fondi consistenti che possono arrivare in municipio e finanziare l'opera, proposta dall'assessore Filippo Franzone e pienamente sostenuta dal sindaco Terenziano Di Stefano e dall'intera amministrazione comunale. L'incarico per la progettazione, nonostante i tanti vuoti di organico, è stato affidato a personale interno al municipio. Gli atti, per ambire ai finanziamenti, andranno inviati non oltre il mese di maggio.