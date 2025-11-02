Progetto nei territori, "MazzarinoLab" in "Spazio civico": tra i dirigenti Arena e Fardella

La presenza dei due esponenti di “MazzarinoLab” viene letta come “segnale concreto di volontà di partecipare attivamente"

Mazzarino. La presentazione ufficiale è prevista per il prossimo 15 novembre, a Caltanissetta, come abbiamo riferito. “Spazio civico”, la rete dei movimenti fuori dai partiti, ha preso forma dopo mesi di incontri, in un percorso che i primi aderenti e fondatori, tra questi i gelesi di “Una Buona Idea”, espressione diretta del sindaco Terenziano Di Stefano, i mazzarinesi di “MazzarinoLab” e il gruppo nisseno di “Futura”, iniziarono già lo scorso anno. Tra i dirigenti di “Spazio civico” ci saranno gli esponenti di “MazzarinoLab” Damiano Arena e Marilena Fardella. “MazzarinoLab aderisce formalmente al progetto della rete territoriale “Spazio Civico”, che nasce nella provincia di Caltanissetta e che mira a creare una rete civica territoriale di partecipazione, identità e rappresentanza. “MazzarinoLab” crede fermamente che la politica locale debba tornare a essere partecipata, basata sul dialogo, sulla collaborazione tra comunità e sulla valorizzazione delle specificità del territorio. Il progetto “Spazio civico” si fonda su valori fondamentali quali libertà, fiducia, speranza, responsabilità, identità e solidarietà. In questo contesto - spiegano - “MazzarinoLab” intende contribuire con il proprio impegno attivo, radicato nelle comunità di Mazzarino e del suo comprensorio, e mettere a disposizione persone e competenze perché questa rete, che include già movimenti civici di Gela, Caltanissetta, San Cataldo, Sommatino, Delia, Santa Caterina e altri, possa svilupparsi in modo organico, condiviso e trasparente”. La presenza dei due esponenti di “MazzarinoLab” viene letta come “segnale concreto di volontà di partecipare attivamente, con responsabilità e trasparenza, alla costruzione di una nuova stagione della rappresentanza civica. Invitiamo tutti i cittadini, le realtà associative, le forze locali e tutti coloro che vogliono essere parte del cambiamento, a unirsi a noi in questo percorso. Solo insieme – concludono - con spirito civico, potremo dare voce alle comunità, generare soluzioni concrete, costruire ponti fra le città e promuovere uno sviluppo locale che non dimentichi nessuno”.

In foto dirigenti di "MazzarinoLab" insieme al sindaco Di Stefano e a Giovanni Scicolone di "Una Buona Idea"