Progetto Lega prende quota, da Conti al gruppo delle new entry gelesi: oggi tutti dal sottosegretario Morelli

Gela. Pochi giorni fa, era stato l'arrivo in Sicilia del leader Matteo Salvini ad attirare l'attenzione dei leghisti locali, vecchi e nuovi. La kermesse organizzata a Catania, voluta in primis da uno dei pezzi importanti dei salviniani sull'isola, il parlamentare Ars Luca Sammartino, ha portato nel capoluogo etneo tanti volti noti della politica cittadina e non solo. Questa mattina, invece, il sopralluogo al dissalatore, nell'area Eni, condotto dal sottosegretario della Lega Alessandro Morelli, è stato un altro appuntamento, istituzionale, da non mancare. C'erano tanti esponenti locali che si rivedono nella Lega, dall'ex consigliere comunale Emanuele Alabiso, tra quelli che ancora adesso sono in contatto diretto con i dirigenti regionali e non solo, e fino a new entry, seppur non ufficializzate, come l'altro ex consigliere comunale e candidato a sindaco Salvatore Scerra. Insieme a loro, rappresentanti provinciali e dirigenti, oltre che militanti locali. In veste istituzionale, da presidente dell'Assemblea territoriale idrica, e come punto importante nella riorganizzazione della Lega sul territorio, gli onori di "casa" li ha fatti il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti. A sua volta, almeno fino a oggi, non ha mai aderito al partito ma è stato candidato alla presidenza della Provincia, sotto le insegne leghiste. Inoltre, il dialogo è costante con il sindaco di Serradifalco Leonardo Burgio, altro esponente di primo piano del gruppo regionale. E' Conti che fa da timoniere in un percorso aperto a esponenti del territorio. Il legame politico con una parte del centrodestra gelese, quello che sostenne Scerra alle amministrative, il primo cittadino niscemese non l'ha mai disconosciuto e anzi partecipò attivamente alla campagna elettorale dello scorso anno. Mesi addietro, si sono tenuti incontri, in presenza dei riferimenti regionali della Lega, del sindaco di Niscemi e del gruppo gelese che supportò Scerra alle amministrative (questo tragitto sembra condiviso pure dal consigliere comunale Antonella Di Benedetto). Il sopralluogo di oggi ha confermato che le interlocuzioni politiche per rilanciare il percorso della Lega, in città e sul territorio, sono vive e mettere insieme attrattori di voti, con un peso importante, potrebbe incidere negli equilibri d'area, senza dimenticare la prospettiva delle regionali.