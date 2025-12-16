Progetto Erasmus: studenti spagnoli accolti in aula consiliare

L’incontro ha sottolineato l’importanza degli scambi culturali e del programma Erasmus come occasione di crescita, dialogo e collaborazione tra i giovani europei

Gela. Questa mattina l’aula consiliare del Comune ha ospitato un momento significativo di incontro e dialogo interculturale nell’ambito del Progetto Erasmus, che vede protagonisti gli studenti provenienti dalla Spagna, ospiti del Liceo Classico della città. I ragazzi e i docenti accompagnatori sono stati accolti ufficialmente dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio comunale e dall’Assessore all’Istruzione, che hanno rivolto loro un caloroso saluto di benvenuto, sottolineando il valore educativo e umano delle esperienze di scambio internazionale.

Nel corso dell’incontro è stata evidenziata l’importanza del programma Erasmus come strumento di crescita personale, di confronto tra culture diverse e di rafforzamento dell’identità europea, soprattutto tra le nuove generazioni.

La visita in aula consiliare rappresenta uno dei momenti più significativi del soggiorno degli studenti spagnoli, che nei prossimi giorni prenderanno parte ad attività didattiche e culturali insieme ai loro coetanei italiani, condividendo esperienze di studio, tradizioni e stili di vita.

Un’occasione preziosa che conferma il ruolo centrale della scuola e delle istituzioni nel promuovere apertura, inclusione e cooperazione europea.