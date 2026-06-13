Progetto civico Italia, Petitto e Arena nella direzione nazionale

In città, il gruppo provinciale e regionale di Progetto civico Italia si è affidato all'ex consigliere comunale Giacomo Gulizzi e ha aperto a interlocuzioni con il sindaco Terenziano Di Stefano e la sua alleanza

Roma. Sono tra i fondatori, sul territorio, di Progetto civico Italia, entità fuori dai partiti nata su iniziativa dell'assessore della giunta comunale di Roma, Alessandro Onorato, il consigliere comunale e provinciale nisseno Annalisa Petitto e l'ex presidente provinciale del Pd Massimo Arena sono stati eletti nella direzione nazionale di Progetto civico Italia. All’iniziativa hanno preso parte tutti i leader del campo progressista, tra cui Giuseppe Conte, Elly Schlein, Riccardo Magi, Enzo Maraio, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, a conferma dell’attenzione politica che si concentra su Progetto Civico Italia. "La volontà è di aprire una fase nuova, capace di valorizzare le energie civiche dentro un percorso politico più ampio, plurale e radicato nei territori. Si tratta di un riconoscimento politico significativo per il territorio nisseno, che conferma il radicamento e la crescita del progetto civico anche nella provincia di Caltanissetta. Un percorso che, negli ultimi mesi, ha messo al centro l’ascolto delle comunità locali, la partecipazione dei cittadini e la volontà di costruire una proposta politica concreta, seria e vicina ai bisogni reali dei territori. La Sicilia sarà rappresentata nella Direzione nazionale anche da Antonio Ferrante, Enzo Napoli, Mariella Sottile e Cesare Mattagliano, all’interno di un quadro regionale che vede Carmelo Miceli nel ruolo di coordinatore regionale di Progetto Civico Italia", riporta una nota. "L’elezione nella Direzione nazionale - dice Annalisa Petitto - è una responsabilità ancora maggiore nei confronti della provincia di Caltanissetta. Porteremo dentro Progetto Civico Italia la voce dei nostri territori, delle comunità locali, degli amministratori e dei cittadini che chiedono una politica seria, concreta, libera da logiche di appartenenza fine a sé stessa e capace di occuparsi dei problemi reali". "La presenza del territorio nisseno nella Direzione nazionale - sottolinea Arena - dimostra che anche dai territori spesso considerati periferici può partire una proposta politica credibile. Progetto Civico Italia nasce proprio per valorizzare le esperienze civiche, le competenze amministrative e le energie migliori delle comunità locali. Il nostro impegno sarà quello di contribuire alla costruzione di un progetto aperto, rivolto ai giovani lontani dalla loro terra e dalla politica, capace di parlare alla Sicilia e al Paese". In città, il gruppo provinciale e regionale di Progetto civico Italia si è affidato all'ex consigliere comunale Giacomo Gulizzi e ha aperto a interlocuzioni con il sindaco Terenziano Di Stefano e la sua alleanza.