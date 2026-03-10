Processo Montante, Turco: "Gli atti sono chiari sulla posizione di Cicero"

Turco ritorna sulla vicenda processuale

Gela. L'imprenditore Carmelo Turco, la cui posizione nel dibattimento sull'inchiesta Montante è stata definita con la prescrizione, ritorna sull'inchiesta e sull'ex presidente Irsap Alfonso Cicero, che attraverso il proprio legale ha escluso di essere mai stato indagato. “Per amore di verità, risulta dalla nota della questura di Caltanissetta, attraverso la squadra mobile, in data 27 gennaio 2018, con all’oggetto “annotazione relativa all’analisi parziale del traffico telefonico acquisito nel procedimento numero 1699/14 Rgnr mod.21", che i tabulati i telefonici dell’utenza in uso ad Alfonso Cicero sono stati oggetto di indagini. Confermano che Cicero era indagato, non potendosi spiegare altrimenti l’atto di cui alla nota anzidetta. Peraltro, ci sono nel relativo fascicolo del pubblico ministero (procedimento penale numero 1699/14 Rgnr mod.21 Montante+altri), numerosi verbali di trascrizione di intercettazioni telefoniche dell’utenza in uso ad Alfonso Cicero”.