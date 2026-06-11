Quotidiano di Gela

Privato pagherà tutte le spese per il nuovo telone dell'ex dogana

La giunta ha approvato un atto di indirizzo

A cura di Rosario Cauchi Rosario Cauchi
11 giugno 2026 19:11
Privato pagherà tutte le spese per il nuovo telone dell'ex dogana - L'ex dogana sul lungomare
L'ex dogana sul lungomare
Gela
Attualità
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Gela. La riqualificazione complessiva della struttura, in stato di grave precarietà ormai da anni, è prevista nei progetti per l'Unione dei Comuni ma servirà chiaramente molto tempo per arrivare a una conclusione dell'iter. Per l'ex dogana, sul lungomare, la giunta ha approvato un atto di indirizzo che permetterà agli uffici comunali di avviare le procedure per la sostituzione del telone che ricopre l'immobile, ceduto strutturalmente su più fronti. Sarà un privato a farsi carico delle spese e del necessario per eliminare la copertura ormai del tutto divelta e non più idonea per quanto concerne il decoro urbano.

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