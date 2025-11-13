Priorità assoluta al bilancio, in aula a dicembre: nella riunione niente "sconfinamenti" politici

C'erano tutti i gruppi di maggioranza rappresentati in aula. Nessun accenno politico ma solo una disamina tecnica. C'è ottimismo ma non è ancora stata fissata una data ufficiale per la seduta, che servirà a trattare lo strumento finanziario

Gela. Sarà necessario qualche giorno in più, anche per il rilascio del parere dei revisori dei conti. Il bilancio stabilmente riequilibrato è previsto in aula consiliare nella prima settimana di dicembre, per la discussione e il voto. In serata, il sindaco Terenziano Di Stefano ha incontrato i consiglieri di maggioranza. C'erano tutti i gruppi rappresentati in aula. Nessun accenno politico ma solo una disamina tecnica, che il primo cittadino ha voluto condurre insieme ai suoi consiglieri, pure a seguito dell'incontro ministeriale della scorsa settimana. Il primo cittadino ha confermato la richiesta di integrazioni giunta dal collegio dei revisori, finalizzata sempre all'emissione del parere, che sarà fondamentale per il voto dell'assise civica. C'è ottimismo ma non è ancora stata fissata una data ufficiale per la seduta, che servirà a trattare lo strumento finanziario, passaggio imprescindibile per un municipio in dissesto. E' chiaro, come abbiamo già riferito, che il sindaco non vuole perdersi, almeno in questo frangente, in troppi tatticismi politici. Se ne riparlerà dopo l'approvazione del bilancio, seppur tra le file della maggioranza ci sono segnali che vanno interpretati nel migliore dei modi, evitando una qualche flessione interna, principalmente nei rapporti con l'Mpa, da sempre “osservato speciale” ma pienamente inserito nello schema amministrativo e nel progetto del sindaco.