Primo approdo al Porto di Milazzo per la portacontainer X-Press Sagarmala

Durante lo scalo sono stati sbarcati i primi 67 container Maersk, segnando un nuovo debutto operativo per il porto siciliano all'interno delle principali reti internazionali di trasporto.

MILAZZO (MESSINA) (ITALPRESS) – Si apre un nuovo capitolo per la logistica nel Sud Italia: il Porto di Milazzo ha celebrato il lancio ufficiale del nuovo collegamento di X-Press Feeders, compagnia di navigazione con sede a Singapore. La portacontainer X-Press Sagarmala (nave lunga 172 metri LOA con pescaggio attuale di 9 metri) ha effettuato con successo il suo storico primo approdo presso la banchina del Duferco Terminal Mediterraneo (DTM) di Giammoro.

Durante lo scalo sono stati sbarcati i primi 67 container Maersk, segnando un nuovo debutto operativo per il porto siciliano all’interno delle principali reti internazionali di trasporto.

“L’arrivo della Mv X-Press Sagarmala – si legge in una nota – concretizza l’espansione del network annunciata lo scorso aprile e l’inclusione di Milazzo garantisce una copertura completa tra gli hub di transhipment di Algeciras e Tanger Med e il Sud Italia. La rotazione rientra nel servizio denominato TYX-South Bound, strutturato per assicurare una frequenza rigorosamente settimanale presso il porto siciliano, oltre che a Salerno e Napoli. Per garantire la continuità del servizio, la X-Press Sagarmala opera in sinergia con la nave Green Pole, unità gemella delle stesse dimensioni”.

“Il successo di questo primo scalo è il risultato di un coordinamento impeccabile tra i diversi attori della filiera marittima, a partire dalle Autorità Portuali e dai servizi tecnico-nautici, inclusi Piloti, Rimorchiatori e Ormeggiatori. Le operazioni di banchina sono state gestite con elevati standard di produttività dal personale del Duferco Terminal Mediterraneo, confermando la preparazione infrastrutturale del terminal di Giammoro per navi di queste dimensioni – prosegue la nota -. Il supporto strategico e doganale locale è stato fornito dall’agenzia marittima Naviservice, operante sotto il coordinamento attivo di Medov Srl, agente generale di X-Press Feeders in Italia. Per l’occasione, Medov ha schierato i propri operatori più esperti a Milazzo, garantendo la supervisione diretta di tutte le procedure di sbarco e il perfetto allineamento con gli standard operativi del vettore singaporiano”.

– Foto ufficio stampa Medov –

(ITALPRESS).