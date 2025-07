Prima il tentato omicidio, dopo diversi anni una minaccia di morte: arriva condanna

I fatti si verificarono in centro storico

Gela. Sette anni fa, fu vittima di quello che anche in giudizio venne riconosciuto come tentato omicidio. Qualche anno dopo, un trentasettenne denunciò di aver subito minacce, in strada, da uno dei coinvolti nel tentato omicidio. Per quest'ultimo, Giuseppe Rinella, con diversi precedenti penali alle spalle, è stata pronunciata la condanna. La decisione è stata emessa dal giudice Martina Scuderoni. Si tratta di una multa, in denaro. La procura aveva concluso, con il pm Tiziana Di Pietro, per la condanna a tre mesi. La difesa di Rinella, attualmente detenuto per scontare la pena definitiva legata al tentato omicidio, ha invece sottolineato che al termine dell'istruttoria dibattimentale non sono state individuate evidenze di una possibile responsabilità dell'imputato. Il legale Rosario Prudenti ha infatti ribadito che mancano riscontri pratici. Per la procura, Rinella avrebbe minacciato di morte il trentasettenne. Uno dei carabinieri che si occupò della vicenda ha spiegato, in aula, di non aver avuto modo di appurare la sussistenza effettiva della minaccia, dato che le immagini dei sistemi di videosorveglianza, in centro storico, non avevano l'audio.