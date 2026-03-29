Prima Categoria, manita del Real Gela sul Don Bosco: i locali centrano la salvezza aritmetica
Il gol di Caci e le doppiette di Deoma e Di Stefano decidono la sfida tra Real Gela e Don Bosco, terminata sul punteggio di 5-1.
Gela. Pokerissimo del Real Gela sul Don Bosco 2000. I biancazzurri, in virtù di un rotondo successo per 5-1, possono festeggiare la salvezza aritmetica in Prima Categoria, centrata con una giornata d’anticipo. Le doppiette di Deoma e Di Stefano e la rete di Caci decidono un incontro a senso unico tutto a favore dell’organico di Marco Comandatore, a quota tre vittorie di fila.
Sesto in classifica con venticinque punti, il club locale è lontano otto punti dal quinto posto e quattro dal decimo. Un divario che permette ai biancazzurri di scendere in campo, l’ultima giornata di campionato, con la spensieratezza di chi ha già raggiunto il proprio obiettivo. Fattore che permette a Comandatore di concedere maggiore spazio a chi ha avuto un minutaggio minore nell’arco della stagione.