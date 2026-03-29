Prima Categoria, manita del Real Gela sul Don Bosco: i locali centrano la salvezza aritmetica

Il gol di Caci e le doppiette di Deoma e Di Stefano decidono la sfida tra Real Gela e Don Bosco, terminata sul punteggio di 5-1.

A cura di Giovanni Indovina 29 marzo 2026 19:23

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