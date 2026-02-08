Previsioni Meteo Gela | Ecco cosa aspettarsi il 9 febbraio 2026 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 9 febbraio 2026 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

La città di Gela si prepara a vivere una giornata meteorologicamente interessante il prossimo 9 febbraio 2026. Le previsioni promettono una varietà di condizioni atmosferiche che accompagneranno gli abitanti dall'alba fino al calar della sera. Scopriamo insieme cosa ci riserva il cielo nel dettaglio, ora per ora.

Previsioni dettagliate per Gela

Notte: La giornata comincerà con una pioggia leggera, con una temperatura di 14.4°C. L'umidità sarà del 67%, mentre il vento soffierà da ovest-sud-ovest a una velocità di 8.86 m/s, con raffiche fino a 12.01 m/s. Le precipitazioni previste saranno di 1.35 mm.

Prima mattina: Le condizioni non cambieranno molto, con pioggia leggera e temperature in calo a 12.72°C. L'umidità salirà all'81%, e il vento aumenterà leggermente a 9.22 m/s. Sono previsti altri 1.38 mm di pioggia.

Mattina: La pioggia persisterà, sebbene meno intensa, con precipitazioni di 0.42 mm. La temperatura scenderà a 12.44°C, con un vento da ovest-nord-ovest a 8.68 m/s.

Mezza mattinata: Ancora pioggia leggera e un leggero aumento della temperatura a 13.39°C. Il vento, proveniente da ovest, soffierà a 9.65 m/s e le precipitazioni attese saranno di 1.4 mm.

Mezzogiorno: Le condizioni rimarranno simili, con la temperatura che salirà a 13.83°C. Anche il vento diminuirà leggermente a 8.49 m/s, mentre le precipitazioni scenderanno a 0.78 mm.

Primo pomeriggio: Le condizioni inizieranno a migliorare, con piogge meno frequenti e una temperatura di 14.08°C. Il vento soffierà più forte a 10.35 m/s, mentre le precipitazioni saranno limitate a 0.11 mm.

Tardo pomeriggio: La situazione continuerà a stabilizzarsi con piogge sporadiche e una temperatura di 13.16°C. Il vento calerà a 6.7 m/s, mentre l'umidità si manterrà all'80%.

Sera: La giornata si concluderà con un cielo sereno e una temperatura di 12.56°C. Il vento soffierà da nord-ovest a 7.14 m/s, garantendo una serata piacevole e asciutta.

Condizioni generali della giornata

Il 9 febbraio 2026 si prospetta una giornata caratterizzata da piogge leggere nella prima parte, con un miglioramento graduale nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 12.44°C e i 14.4°C, offrendo un clima mite per la stagione. Nonostante le precipitazioni iniziali, il vento moderato contribuirà a mantenere l'atmosfera fresca e ventilata. La serata, infine, regalerà cieli sereni, permettendo di chiudere la giornata con una nota positiva. Gli abitanti di Gela sono invitati a prepararsi per condizioni variabili e a godersi il ritorno del bel tempo verso sera.