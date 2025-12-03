Previsioni Meteo Gela | Ecco cosa aspettarsi il 4 dicembre 2025 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 4 dicembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Le previsioni meteo per Gela del 4 dicembre 2025 promettono una giornata interessante dal punto di vista meteorologico. Scopriamo insieme i dettagli di quello che ci aspetta, ora per ora, per essere sempre preparati e godere al meglio ogni momento della giornata.

Le previsioni ora per ora

Notte: La giornata inizia con un cielo completamente coperto. La temperatura si aggira intorno ai 12,47°C, con un'umidità del 75%. Il vento soffia da nord-ovest a una velocità di 2,6 m/s, con raffiche fino a 3,11 m/s. La pressione atmosferica è stabile a 1008 hPa.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, il cielo si schiarisce leggermente, con poche nuvole all'orizzonte. La temperatura sale a 14,12°C, e l'umidità scende al 74%. Il vento rimane costante, con una leggera intensificazione a 2,67 m/s e raffiche fino a 3,49 m/s.

Mattina: Durante la mattina, il cielo mostra nubi sparse, con una temperatura di 13,6°C e un'umidità del 76%. Il vento si mantiene leggero da nord-ovest, a 2,23 m/s, con raffiche di 2,65 m/s. La pressione si attesta a 1009 hPa.

Mezza mattinata: A metà mattinata, il cielo torna a essere coperto. La temperatura raggiunge i 15,15°C, con un'umidità del 69%. Il vento soffia da ovest-nord-ovest a 2,39 m/s, mentre la pressione rimane stabile.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il cielo si mantiene coperto. La temperatura sale fino a 16,63°C, con un'umidità del 63%. Il vento si intensifica notevolmente, raggiungendo i 7,23 m/s con raffiche di 7,49 m/s da ovest.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo continua a essere coperto, mentre la temperatura scende leggermente a 15,91°C. L'umidità aumenta al 68% e il vento soffia forte da ovest-nord-ovest, a 9,88 m/s, con raffiche fino a 10,96 m/s.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, le nubi si diradano parzialmente. La temperatura si attesta sui 14,51°C, con un'umidità del 67%. Il vento rimane forte da nord-ovest, a 9,24 m/s, con raffiche di 11,73 m/s.

Sera: La sera porta con sé nubi sparse, con una temperatura di 13,93°C e un'umidità del 68%. Il vento da nord-ovest soffia a 8,35 m/s, con raffiche di 11,87 m/s. La pressione atmosferica aumenta leggermente a 1010 hPa.

Un riepilogo delle previsioni del giorno

Per la giornata di domani, Gela si aspetta un cielo prevalentemente coperto, con momenti di schiarite nelle prime ore del mattino e in serata. Le temperature si manterranno miti, oscillando tra i 12,47°C e i 16,63°C. Il vento sarà un protagonista importante, con raffiche che raggiungeranno i 11,87 m/s. La pressione atmosferica sarà stabile, mentre l'umidità varierà dal 63% al 76%. Nel complesso, sarà una giornata caratterizzata da un clima variabile, ma senza precipitazioni, ideale per pianificare attività all'aperto con il dovuto abbigliamento per il vento.