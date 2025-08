Previsioni Meteo Gela | Ecco cosa aspettarsi il 3 agosto 2025 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 3 agosto 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani Gela si appresta a vivere una giornata all'insegna di condizioni meteo che promettono di soddisfare chi cerca una giornata rilassante e senza sorprese. Le previsioni indicano cieli prevalentemente sereni, con temperature piacevoli e un vento che, seppur presente, non dovrebbe disturbare eccessivamente. Scopriamo insieme in dettaglio cosa ci riserva il meteo per ogni fascia oraria.

Previsioni orarie per Gela

Notte: La giornata a Gela inizia con cieli sereni. La temperatura si attesta attorno ai 23.6°C, con una sensazione di calore di 23.9°C, grazie a un'umidità del 71%. Il vento soffia dolcemente da nord-est con una velocità di 2.68 m/s.

Prima mattina: Alle prime ore del mattino, il cielo rimane sereno. La temperatura sale leggermente a 24.08°C, con una sensazione di 24.14°C. L'umidità scende al 61%, e il vento, ora da nord-ovest, rallenta a una velocità di 1.33 m/s.

Mattina: Con l'alba, il sole splende su Gela, mantenendo il cielo limpido. La temperatura raggiunge i 25.35°C, con una sensazione di 25.43°C. L'umidità è al 57% e il vento, proveniente da nord-est, si calma ulteriormente a 0.78 m/s.

Mezza mattinata: A metà mattinata, il sole continua a dominare il cielo. La temperatura sale a 26.77°C, con una sensazione di 27.55°C, mentre l'umidità è al 56%. Il vento, leggermente più forte, soffia da ovest a 3.62 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il sole continua a splendere senza ostacoli. La temperatura si stabilizza a 26.92°C, ma la sensazione di calore raggiunge i 28.8°C, con un'umidità del 71%. Il vento, da ovest, aumenta la sua intensità a 8.4 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo rimane sereno, con una temperatura di 27.72°C e una sensazione di 29.15°C. L'umidità è al 61%, mentre il vento, da ovest, soffia a 10.3 m/s, il più intenso della giornata.

Tardo pomeriggio: Verso il tardo pomeriggio, il cielo rimane limpido. La temperatura scende leggermente a 26.75°C, con una sensazione di 27.9°C, e l'umidità si attesta al 62%. Il vento, sempre da ovest, rallenta a 8.71 m/s.

Sera: La serata si presenta tranquilla, con cieli sereni e una temperatura che si stabilizza sui 26.19°C. L'umidità scende al 60%, mentre il vento, ora da nord, si calma ulteriormente a 2.34 m/s.

Riepilogo della giornata a Gela

La giornata di domani a Gela si prospetta all'insegna di un tempo stabile e sereno. Le temperature si manterranno tra i 23.6°C e i 27.72°C, offrendo un clima piacevole per tutta la giornata. Le condizioni del vento varieranno, con un'intensità massima di 10.3 m/s nel primo pomeriggio, ma senza risultare eccessivamente fastidiose. Nel complesso, sarà una giornata ideale per attività all'aperto o una semplice passeggiata sotto un cielo limpido e soleggiato.