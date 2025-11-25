Previsioni Meteo Gela | Ecco cosa aspettarsi il 26 novembre 2025 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 26 novembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Le previsioni meteo per Gela di domani promettono una giornata interessante e variabile. Gli abitanti della città siciliana dovranno prepararsi a una serie di cambiamenti climatici che influenzeranno le loro attività quotidiane. Continuate a leggere per scoprire nel dettaglio cosa aspettarvi durante le diverse ore del giorno.

Previsioni orarie dettagliate

Notte: La giornata inizierà con una temperatura di 15.26°C accompagnata da nubi sparse. L'umidità sarà al 74%, mentre il vento soffierà da ovest a una velocità di 7.46 m/s, con raffiche fino a 9.37 m/s. Sarà una notte tranquilla, con una visibilità eccellente di 10 km.

Prima mattina: Verso le prime ore del mattino, il cielo diventerà coperto, con la temperatura che salirà leggermente a 15.51°C. L'umidità scenderà al 70% e il vento diminuirà in intensità, raggiungendo i 6.42 m/s. Anche in questa fascia oraria non sono previste precipitazioni.

Mattina: All'alba, il cielo resterà coperto con una temperatura di 14.95°C. L'umidità scenderà ulteriormente al 63%, e il vento soffierà a 6.12 m/s. La situazione meteorologica si manterrà stabile, senza piogge previste.

Mezza mattinata: A metà mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con la temperatura che salirà a 15.83°C. L'umidità sarà al 56%, e il vento si calmerà ulteriormente a 4.04 m/s. Nonostante il cielo nuvoloso, la visibilità rimarrà ottima.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, la temperatura raggiungerà il suo picco di 16.73°C. L'umidità scenderà al 53%, e il vento soffierà a 6.14 m/s da ovest. Il cielo rimarrà coperto, ma senza segni di pioggia imminente.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le nuvole domineranno ancora il cielo, e potrebbe verificarsi una pioggia leggera, con precipitazioni di 0.49 mm. La temperatura scenderà a 15.51°C, mentre l'umidità salirà al 68%. Il vento soffierà a 5.82 m/s.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, la pioggia continuerà con una lieve intensità di 0.6 mm. La temperatura scenderà ulteriormente a 14.47°C. L'umidità sarà al 70% e il vento sarà leggermente più debole, a 3.9 m/s.

Sera: In serata, la pioggia si affievolirà, con precipitazioni di 0.13 mm. La temperatura sarà di 14.18°C, con un'umidità al 69%. Il vento soffierà a 4.67 m/s da ovest, mentre le nuvole inizieranno a diradarsi.

Riepilogo delle previsioni

La giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da nuvole persistenti e temperature miti che oscilleranno tra i 14°C e i 17°C. Ci sarà una buona probabilità di pioggia leggera nel pomeriggio e in serata. Il vento, prevalentemente da ovest, si manterrà moderato durante l'intera giornata. In sintesi, si tratta di una giornata variabile, in cui le condizioni meteorologiche non dovrebbero però creare disagi significativi. Preparatevi a portare con voi un ombrello, ma non lasciate che le nuvole vi impediscano di godere di ciò che Gela ha da offrire.