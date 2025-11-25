Quotidiano di Gela

Previsioni Meteo Gela | Ecco cosa aspettarsi il 26 novembre 2025 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 26 novembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

25 novembre 2025 15:00
Le previsioni meteo per Gela di domani promettono una giornata interessante e variabile. Gli abitanti della città siciliana dovranno prepararsi a una serie di cambiamenti climatici che influenzeranno le loro attività quotidiane. Continuate a leggere per scoprire nel dettaglio cosa aspettarvi durante le diverse ore del giorno.

Previsioni orarie dettagliate

Notte: La giornata inizierà con una temperatura di 15.26°C accompagnata da nubi sparse. L'umidità sarà al 74%, mentre il vento soffierà da ovest a una velocità di 7.46 m/s, con raffiche fino a 9.37 m/s. Sarà una notte tranquilla, con una visibilità eccellente di 10 km.

Prima mattina: Verso le prime ore del mattino, il cielo diventerà coperto, con la temperatura che salirà leggermente a 15.51°C. L'umidità scenderà al 70% e il vento diminuirà in intensità, raggiungendo i 6.42 m/s. Anche in questa fascia oraria non sono previste precipitazioni.

Mattina: All'alba, il cielo resterà coperto con una temperatura di 14.95°C. L'umidità scenderà ulteriormente al 63%, e il vento soffierà a 6.12 m/s. La situazione meteorologica si manterrà stabile, senza piogge previste.

Mezza mattinata: A metà mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con la temperatura che salirà a 15.83°C. L'umidità sarà al 56%, e il vento si calmerà ulteriormente a 4.04 m/s. Nonostante il cielo nuvoloso, la visibilità rimarrà ottima.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, la temperatura raggiungerà il suo picco di 16.73°C. L'umidità scenderà al 53%, e il vento soffierà a 6.14 m/s da ovest. Il cielo rimarrà coperto, ma senza segni di pioggia imminente.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le nuvole domineranno ancora il cielo, e potrebbe verificarsi una pioggia leggera, con precipitazioni di 0.49 mm. La temperatura scenderà a 15.51°C, mentre l'umidità salirà al 68%. Il vento soffierà a 5.82 m/s.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, la pioggia continuerà con una lieve intensità di 0.6 mm. La temperatura scenderà ulteriormente a 14.47°C. L'umidità sarà al 70% e il vento sarà leggermente più debole, a 3.9 m/s.

Sera: In serata, la pioggia si affievolirà, con precipitazioni di 0.13 mm. La temperatura sarà di 14.18°C, con un'umidità al 69%. Il vento soffierà a 4.67 m/s da ovest, mentre le nuvole inizieranno a diradarsi.

Riepilogo delle previsioni

La giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da nuvole persistenti e temperature miti che oscilleranno tra i 14°C e i 17°C. Ci sarà una buona probabilità di pioggia leggera nel pomeriggio e in serata. Il vento, prevalentemente da ovest, si manterrà moderato durante l'intera giornata. In sintesi, si tratta di una giornata variabile, in cui le condizioni meteorologiche non dovrebbero però creare disagi significativi. Preparatevi a portare con voi un ombrello, ma non lasciate che le nuvole vi impediscano di godere di ciò che Gela ha da offrire.

Previsioni meteo 26 novembre 2025

00:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +15.3° (perc. +14.8°)
Precip. -
Vento 7.5 O (max 9.4)
Umidità 74%
03:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +15.5° (perc. +14.9°)
Precip. -
Vento 6.4 NO (max 8.2)
Umidità 70%
06:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +15.0° (perc. +14.2°)
Precip. -
Vento 6.1 NO (max 7.3)
Umidità 63%
09:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +15.8° (perc. +14.9°)
Precip. -
Vento 4.0 O (max 5.5)
Umidità 56%
12:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +16.7° (perc. +15.8°)
Precip. -
Vento 6.1 O (max 7.1)
Umidità 53%
15:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +15.5° (perc. +14.9°)
Precip. 0.49mm (prob. 78%)
Vento 5.8 O (max 6.8)
Umidità 68%
18:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +14.5° (perc. +13.8°)
Precip. 0.6mm (prob. 79%)
Vento 3.9 O (max 4.5)
Umidità 70%
21:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +14.2° (perc. +13.5°)
Precip. 0.13mm (prob. 20%)
Vento 4.7 O (max 5.2)
Umidità 69%
24:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +13.2° (perc. +12.6°)
Precip. 0.69mm (prob. 58%)
Vento 5.5 O (max 5.8)
Umidità 77%
