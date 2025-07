Previsioni Meteo Gela | Ecco cosa aspettarsi il 25 giugno 2025 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 25 giugno 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

La località di Gela si prepara a vivere una giornata di sole e bel tempo, con condizioni atmosferiche che promettono di rendere il 25 giugno 2025 ideale per attività all'aperto. Le previsioni meteo indicano cieli sereni e temperature piacevoli, perfette per godersi il clima estivo. Scopriamo insieme i dettagli orari delle condizioni meteorologiche previste.

Previsioni Orarie Dettagliate

Notte: La giornata inizia con un cielo completamente sereno e una temperatura di 24.42°C. L'umidità si attesta al 72% e il vento soffia leggermente da est con una velocità di 2.26 m/s. La sensazione termica sarà di 24.8°C. Nessuna nuvola all'orizzonte, promettendo una notte tranquilla.

Prima mattina: Proseguendo nella prima mattina, le condizioni rimangono invariate con un cielo limpido e una temperatura di 24.23°C. L'umidità scende leggermente al 70%, mentre il vento si calma ulteriormente a 1.45 m/s proveniente da nord-est. La visibilità è ottima, pari a 10 km.

Mattina: Al sorgere del sole, la temperatura sale a 25.23°C, mantenendo il cielo sgombro da nuvole. L'umidità continua a scendere al 64% e il vento si fa quasi impercettibile, provenendo da nord-ovest a soli 0.56 m/s. La sensazione termica sarà di 25.48°C, ideale per una passeggiata mattutina.

Mezza mattinata: A metà mattina, il termometro segna 26.79°C con un'umidità del 57%. Il vento cambia direzione, soffia da sud-ovest a 3 m/s, mantenendo l'aria fresca. Il cielo resta sereno, offrendo un panorama limpido e soleggiato.

Mezzogiorno: Alle ore centrali della giornata, la temperatura raggiunge 27.12°C, con un'umidità del 61%. Il vento si intensifica leggermente, soffiando da ovest-sud-ovest a 4.52 m/s. Il cielo continua a essere privo di nuvole, garantendo una splendida giornata di sole.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le condizioni restano stabili con una temperatura che tocca i 27.4°C e un'umidità del 60%. Il vento da ovest si fa più deciso, raggiungendo una velocità di 5.77 m/s e raffiche fino a 7.34 m/s. La sensazione termica è di 28.6°C.

Tardo pomeriggio: Con l'avvicinarsi della sera, la temperatura si abbassa leggermente a 26.09°C. L'umidità torna a salire al 67% e il vento da sud-ovest si mantiene a 4.07 m/s. Il cielo resta limpido, senza alcuna minaccia di pioggia.

Sera: Concludendo la giornata, la temperatura scende a 25.09°C. L'umidità si attesta al 74% e il vento si riduce notevolmente, soffiando da nord-ovest a soli 0.47 m/s. Il cielo sereno accompagna una serata perfetta per attività all'aperto o una cena sotto le stelle.

Riepilogo delle Previsioni del Giorno

La giornata del 25 giugno 2025 a Gela si prospetta all'insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature che oscillano tra i 24°C e i 27°C. L'umidità varia dal 57% al 74%, garantendo un clima piacevole e asciutto. I venti, mai troppo intensi, soffiano prevalentemente da ovest, contribuendo a mantenere l'aria fresca. In sintesi, una giornata ideale per godersi il sole e il cielo limpido, senza alcuna preoccupazione di precipitazioni. Gela si prepara ad accogliere una tipica giornata estiva, perfetta per chi ama il sole e le attività all'aria aperta.