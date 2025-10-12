Quotidiano di Gela

Previsioni Meteo Gela | Ecco cosa aspettarsi il 13 ottobre 2025 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 13 ottobre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

12 ottobre 2025 15:00
Gela si prepara per una giornata di ottobre che promette di essere interessante dal punto di vista meteorologico. Le previsioni indicano una varietà di condizioni che si alterneranno nel corso delle 24 ore, offrendo una serie di sfumature atmosferiche che non deluderanno gli appassionati di meteo. Scopriamo insieme cosa ci aspetta.

Previsioni dettagliate per la giornata

Notte: La giornata inizia con una leggera pioggia che potrebbe bagnare le strade di Gela. La temperatura si aggira intorno ai 17.96°C, con un'umidità dell'80%. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità di 2.11 m/s. Si prevedono circa 0.27 mm di pioggia.

Prima mattina: La pioggia continua con una probabilità del 59%. La temperatura sale leggermente a 18.86°C, mentre l'umidità aumenta all'82%. Il vento proviene da nord con una leggera intensità di 2.17 m/s. Le precipitazioni previste sono di 0.51 mm.

Mattina: Le nuvole si diradano lasciando spazio a un cielo sereno. La temperatura si mantiene stabile a 18.73°C e l'umidità scende al 79%. Il vento, ora proveniente da nord-est, soffia a 1.7 m/s.

Mezza mattinata: Il sole splende su Gela, con una temperatura che sale a 20.71°C. L'umidità scende al 66%, mentre il vento, proveniente da sud-ovest, si mantiene debole a 1.38 m/s. Il cielo si presenta quasi privo di nuvole, con una copertura del solo 7%.

Mezzogiorno: Le condizioni rimangono favorevoli, con poche nuvole che coprono solo il 12% del cielo. La temperatura continua a salire fino a 21.99°C e l'umidità è al 65%. Il vento, ora da sud-ovest, si intensifica leggermente a 3.99 m/s.

Primo pomeriggio: Si assiste a un lieve aumento della copertura nuvolosa con nubi sparse al 49%. La temperatura rimane costante a 21.95°C, con un'umidità del 70%. Il vento soffia da ovest a 4.99 m/s.

Tardo pomeriggio: Le nubi si diradano parzialmente, con una copertura del 26%. La temperatura scende leggermente a 21.34°C, con un'umidità del 73%. Il vento, proveniente da ovest, rallenta a 1.88 m/s.

Sera: Il cielo diventa sereno, offrendo una serata tranquilla. La temperatura si stabilizza a 20.73°C, con un'umidità del 75%. Il vento proviene da est con una lieve intensità di 0.74 m/s.

Riepilogo delle previsioni per la giornata

La giornata di domani a Gela si preannuncia variabile, con una partenza umida e piovosa che si trasforma gradualmente in condizioni più asciutte e soleggiate. Le temperature oscilleranno tra i 17.96°C e i 21.99°C, con venti che variano in direzione e intensità nel corso della giornata. Prepariamoci dunque a una giornata che, pur partendo con qualche pioggia, ci regalerà sprazzi di sole e temperature miti, tipiche dell'autunno siciliano.

Previsioni meteo 13 ottobre 2025

00:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +18.0° (perc. +17.9°)
Precip. 0.27mm (prob. 20%)
Vento 2.1 NO (max 2.4)
Umidità 80%
03:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +18.9° (perc. +18.9°)
Precip. 0.51mm (prob. 59%)
Vento 2.2 N (max 1.9)
Umidità 82%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +18.7° (perc. +18.7°)
Precip. -
Vento 1.7 NE (max 1.4)
Umidità 79%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +20.7° (perc. +20.6°)
Precip. -
Vento 1.4 SO (max 1.3)
Umidità 66%
12:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +22.0° (perc. +21.9°)
Precip. -
Vento 4.0 SO (max 3.5)
Umidità 65%
15:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +22.0° (perc. +22.0°)
Precip. -
Vento 5.0 O (max 4.9)
Umidità 70%
18:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +21.3° (perc. +21.4°)
Precip. -
Vento 1.9 O (max 2.4)
Umidità 73%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +20.7° (perc. +20.8°)
Precip. -
Vento 0.7 E (max 1.0)
Umidità 75%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +19.6° (perc. +19.8°)
Precip. -
Vento 2.4 E (max 2.0)
Umidità 80%
