Previsioni Meteo Gela | Ecco cosa aspettarsi il 13 agosto 2025 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 13 agosto 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Il clima di Gela per il 13 agosto 2025 promette di essere particolarmente favorevole per chi desidera trascorrere una giornata all'aria aperta. Le previsioni meteo indicano una giornata serena e piacevole, con temperature gradevoli e cieli limpidi. Scopriamo insieme nel dettaglio come si svilupperanno le condizioni meteorologiche nel corso delle varie fasce orarie della giornata.

Previsioni Dettagliate per il 13 Agosto 2025

Notte: La giornata inizia con un cielo completamente sereno e una temperatura di 26.3°C. L'umidità è al 59%, mentre il vento soffia debole da nord-est a una velocità di 1.13 m/s. La visibilità è ottima, con 10 km di nitidezza.

Prima mattina: Le condizioni rimangono invariate, con il cielo ancora sereno e una temperatura leggermente calata a 26.28°C. L'umidità scende al 56%, mentre il vento aumenta leggermente la sua velocità a 1.52 m/s, provenendo da nord-est.

Mattina: Con il sorgere del sole, la temperatura sale a 27.33°C. L'umidità si abbassa al 50%, mentre il vento, ora da nord-est, si fa sentire a 1.96 m/s. La giornata inizia a scaldarsi, ma il cielo rimane limpido.

Mezza mattinata: Il termometro segna 29.02°C, con un'umidità ridotta al 44%. Il vento cambia direzione provenendo da sud-ovest a una velocità di 3.62 m/s. Il cielo continua a essere completamente sereno.

Mezzogiorno: Le temperature si stabilizzano intorno ai 28.05°C, ma l'umidità sale al 63%, facendo percepire un calore leggermente superiore, con una sensazione di 29.87°C. Il vento, proveniente sempre da sud-ovest, raggiunge i 4.68 m/s.

Primo pomeriggio: La temperatura resta costante a 28.18°C, con un'umidità del 61%. Il vento soffia da ovest-sud-ovest a 3.05 m/s. La sensazione di calore è di 29.84°C, mentre il cielo rimane sgombro da nuvole.

Tardo pomeriggio: In questa fase, la temperatura scende a 27.11°C, con un'umidità al 67%. Il vento si attenua, provenendo da ovest-sud-ovest con una velocità di 1.76 m/s. Il cielo continua a essere sereno.

Sera: La giornata si conclude con una temperatura di 26.54°C e un'umidità fissa al 67%. Il vento, ora da est, è quasi assente, soffiando a 0.87 m/s. Il cielo rimane privo di nubi, garantendo una serata limpida e piacevole.

Riepilogo delle Previsioni per Gela

Le previsioni meteo per Gela il 13 agosto 2025 indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature piacevoli. Le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con venti leggeri e assenza di precipitazioni. Sarà una giornata ideale per attività all'aperto, con un clima che invita a godere delle bellezze naturali e delle opportunità di svago che questa località offre.