Previsioni Meteo Gela | Ecco cosa aspettarsi il 12 dicembre 2025 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 12 dicembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani, la città di Gela si prepara ad accogliere una giornata invernale che riserverà qualche sorpresa. Le condizioni meteorologiche sembrano variare nel corso della giornata, offrendo un mix di momenti sereni e altri più coperti da nuvole. Nonostante la stagione, le temperature si manterranno su livelli miti, con un'atmosfera che promette di non essere troppo rigida. Scopriamo insieme come si evolverà il meteo nelle diverse fasce orarie.

Previsioni Dettagliate per la Giornata

Notte: La notte si presenta con un cielo caratterizzato da nubi sparse. Le temperature si aggireranno intorno ai 10.9°C, con un'umidità del 72%. Il vento soffierà leggero da nord-est a 2.08 m/s, con raffiche fino a 1.8 m/s. La pressione atmosferica sarà di 1022 hPa, garantendo una sensazione termica di 9.94°C.

Prima mattina: Durante la prima mattina, il cielo diventerà sereno, con una temperatura in lieve aumento fino a 12.91°C. L'umidità scenderà al 68%, mentre il vento continuerà a soffiare da nord-est a 2.34 m/s, con raffiche di 2.04 m/s. La pressione rimarrà stabile a 1022 hPa, offrendo una sensazione termica di 12.03°C.

Mattina: In mattinata, il cielo si manterrà sereno, con una temperatura di 12.65°C. L'umidità rimarrà costante al 68%, e il vento soffierà leggermente da nord-est a 2.16 m/s, con raffiche di 1.88 m/s. La pressione sarà invariata a 1022 hPa, con una sensazione termica di 11.75°C.

Mezza mattinata: A mezza mattinata, il cielo vedrà un aumento delle nubi sparse, con la temperatura che salirà a 14.52°C. L'umidità scenderà al 58%, e il vento cambierà direzione, provenendo da sud-est a 0.5 m/s, con lievi raffiche di 0.58 m/s. La pressione aumenterà leggermente a 1023 hPa, offrendo una sensazione termica di 13.54°C.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo, con una temperatura che raggiungerà i 15.54°C. L'umidità scenderà ulteriormente al 57%, e il vento soffierà da sud-ovest a 1.44 m/s, con raffiche di 1.07 m/s. La pressione sarà di 1021 hPa, con una sensazione termica di 14.64°C.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo sarà ancora occupato da nubi sparse, con una temperatura stabile a 15.59°C. L'umidità sarà del 58%, e il vento continuerà da sud-ovest a 1.46 m/s, con raffiche di 1.54 m/s. La pressione calerà leggermente a 1020 hPa, con una sensazione termica di 14.72°C.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, le nubi sparse copriranno maggiormente il cielo, con una temperatura che scenderà leggermente a 15.07°C. L'umidità salirà al 63%, e il vento cambierà direzione, provenendo da est a 0.45 m/s, con raffiche di 0.63 m/s. La pressione tornerà a salire a 1022 hPa, con una sensazione termica di 14.28°C.

Sera: Infine, la sera vedrà ancora nubi sparse, con una temperatura di 13.91°C. L'umidità sarà del 68%, e il vento soffierà da nord-est a 2.74 m/s, con raffiche di 2.29 m/s. La pressione rimarrà stabile a 1022 hPa, con una sensazione termica di 13.13°C.

Riepilogo della Giornata

Nel complesso, la giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da un clima generalmente mite, con temperature che oscilleranno tra i 10.9°C e i 15.59°C. Le condizioni del cielo varieranno da sereno a nubi sparse, senza precipitazioni previste. Il vento sarà per lo più leggero, variando in direzione nel corso della giornata. La pressione atmosferica si manterrà su livelli medio-alti, contribuendo a una sensazione di stabilità climatica. In sintesi, una giornata adatta per le attività all'aperto, approfittando delle temperature miti e della mancanza di pioggia.