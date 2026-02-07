Previsioni Meteo Gela del 8 febbraio 2026 | Tempo stabile o sorpresa in arrivo?
Domani, gli abitanti di Gela dovranno prepararsi a una giornata meteorologicamente variegata. Le condizioni atmosferiche cambieranno significativamente nel corso delle ore, offrendo una gamma di scenari che spaziano dalla pioggia leggera al cielo sereno e coperto. Scopriamo insieme i dettagli di questo interessante quadro climatico.
Previsioni dettagliate per Gela
Notte: La giornata inizierà con una pioggia leggera che si abbatterà su Gela, con una probabilità di precipitazioni del 46%. La temperatura si attesterà intorno ai 13.16°C, con un vento proveniente da nord-ovest a 9.94 m/s, e raffiche che raggiungeranno i 13.95 m/s. L'umidità sarà dell'81%, contribuendo a una sensazione di freddo percepito di 12.65°C.
Prima mattina: Le condizioni miglioreranno con l'assenza di precipitazioni e un cielo che si mostrerà sereno. La temperatura scenderà leggermente a 12.46°C, mentre il vento, proveniente da nord-ovest, calerà a 8.15 m/s. L'umidità rimarrà stabile all'81%, con una sensazione di freddo percepito di 11.88°C.
Mattina: Il cielo continuerà ad essere sereno, caratterizzato da una temperatura di 11.84°C. Il vento, proveniente da nord-nord-ovest, si ridurrà ulteriormente a 5.41 m/s, mentre l'umidità diminuirà leggermente al 78%.
Mezza mattinata: Le nubi inizieranno a comparire, con nubi sparse che copriranno il 40% del cielo. La temperatura salirà a 13.27°C, con una sensazione di freddo percepito di 12.58°C. Il vento soffierà da ovest a 4.18 m/s.
Mezzogiorno: La situazione rimarrà simile, con nubi sparse e una temperatura di 14.61°C. L'umidità si ridurrà al 67%, mentre il vento, da ovest-sud-ovest, aumenterà leggermente a 4.87 m/s.
Primo pomeriggio: Il cielo diventerà coperto, con nuvole che copriranno il 92% del cielo. La temperatura sarà di 14.39°C, e il vento soffierà da sud-ovest a 3.99 m/s. L'umidità rimarrà al 67%.
Tardo pomeriggio: Il cielo continuerà ad essere coperto, con una temperatura di 13.54°C. Il vento, proveniente da sud, diminuirà a 2.26 m/s, mentre l'umidità salirà al 71%.
Sera: Torneranno le piogge leggere, sebbene con una probabilità ridotta al 23%. La temperatura si stabilizzerà sui 13.51°C, con il vento che soffierà da sud-est a 4.56 m/s. L'umidità aumenterà al 79%, con precipitazioni previste di 0.11 mm.
Riepilogo delle previsioni per Gela
La giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da una varietà di condizioni meteorologiche. Si partirà con una notte piovosa che lascerà spazio a una mattinata serena. Durante la giornata, il cielo diventerà progressivamente più nuvoloso, culminando in un tardo pomeriggio coperto. Le piogge leggere torneranno in serata, con una leggera diminuzione delle temperature. Nel complesso, la giornata sarà un mix di condizioni che richiederà di prestare attenzione ai cambiamenti climatici.