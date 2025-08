Previsioni Meteo Gela del 7 agosto 2025 | Tempo stabile o sorpresa in arrivo?

Che tempo farà domani 7 agosto 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Se siete pronti a pianificare una giornata all'aria aperta o semplicemente curiosi di sapere cosa riserva il tempo per Gela domani, siete nel posto giusto. Le previsioni meteorologiche dettagliate per il 7 agosto 2025 promettono una giornata interessante sotto il cielo di questa affascinante località siciliana. Scopriamo insieme cosa ci attenderà nelle diverse fasce orarie della giornata.

Previsioni dettagliate per la giornata

Notte: Gela si sveglia sotto un cielo completamente sereno. La temperatura sarà di circa 24.15°C, con un'umidità del 66%. Il vento soffierà leggero da nord-est a 1.63 m/s, rendendo l'atmosfera piacevolmente fresca.

Prima mattina: Verso le 03:00, la temperatura scenderà leggermente a 23.33°C. Il cielo rimarrà sereno, con un'umidità del 63%. Il vento calerà ulteriormente a 0.92 m/s, rendendo l'aria calma e tranquilla.

Mattina: Alle prime luci dell'alba, il cielo di Gela continuerà a brillare di azzurro senza nuvole. La temperatura salirà a 24.16°C, con un'umidità in calo al 57%. Il vento si manterrà leggero, offrendo una brezza delicata da nord-est.

Mezza mattinata: Il sole splenderà intensamente, portando la temperatura a 26.04°C. L'umidità si attesterà al 54%, mentre il vento cambierà direzione soffiando da sud-ovest a 2.63 m/s, mantenendo l'aria gradevole.

Mezzogiorno: Il cielo sereno continuerà a dominare, con temperature che raggiungeranno i 26.59°C. L'umidità aumenterà leggermente al 60%, e il vento da sud-ovest si intensificherà a 4.64 m/s, creando una piacevole brezza marina.

Primo pomeriggio: Nel pomeriggio, Gela sarà ancora sotto un cielo limpido. La temperatura si stabilizzerà a 26.44°C, con un'umidità del 64%. Il vento da sud-ovest, a una velocità di 4.63 m/s, contribuirà a mantenere l'aria fresca.

Tardo pomeriggio: Alla sera, il termometro segnerà 25.17°C, con un'umidità aumentata al 70%. Il vento calerà a 1.4 m/s, provenendo da sud-ovest, mentre il cielo continuerà a essere privo di nuvole.

Sera: La giornata si concluderà con un cielo sereno e una temperatura di 25°C. L'umidità si manterrà al 69%, e il vento sarà quasi assente, soffiando dolcemente da nord-est a 0.92 m/s.

Riepilogo delle previsioni del giorno

La giornata del 7 agosto 2025 a Gela si prospetta caratterizzata da un cielo sereno e temperature piacevoli che varieranno tra i 23°C e i 26°C. L'umidità sarà moderata, e il vento soffierà leggero per gran parte della giornata, cambiando direzione da nord-est a sud-ovest. In generale, si prevede una giornata ideale per attività all'aperto, con condizioni di tempo stabili e soleggiate. Buon divertimento sotto il sole siciliano!