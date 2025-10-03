Previsioni Meteo Gela del 4 ottobre 2025 | Tempo stabile o sorpresa in arrivo?

Che tempo farà domani 4 ottobre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Inizia un nuovo giorno nella pittoresca città di Gela, e con esso arrivano le previsioni meteo che ci accompagnano in ogni nostra attività. Se hai in programma di goderti una passeggiata sul lungomare o semplicemente vuoi sapere cosa aspettarti per pianificare al meglio la tua giornata, questo articolo è ciò che fa per te. Scopriamo insieme le condizioni meteo previste per domani, 4 ottobre 2025.

Previsioni Orarie per la Giornata

Notte: La giornata inizia con un cielo sereno e una temperatura di 17,94°C. L'umidità sarà del 55%, con il vento che soffia da nord a 3,97 m/s. La visibilità sarà ottima, con una pressione atmosferica di 1018 hPa.

Prima mattina: Alle prime luci del giorno, il cielo continuerà a essere sereno con una temperatura leggermente inferiore di 17,29°C. L'umidità salirà al 57%, mentre il vento aumenterà leggermente a 4,25 m/s provenendo da nord-nordovest.

Mattina: Il sole illuminerà un cielo perfettamente limpido con una temperatura stabile di 17,29°C. L'umidità si ridurrà al 55% e il vento calerà a 2,6 m/s, rendendo l'atmosfera ideale per iniziare al meglio la giornata.

Mezza mattinata: Con il progredire della mattinata, il termometro salirà a 19,06°C. L'umidità scenderà ulteriormente al 46%, mentre il vento sarà quasi impercettibile a 1,56 m/s. Le condizioni saranno ottimali per attività all'aperto.

Mezzogiorno: A metà giornata, il sole splenderà su un cielo limpido, portando la temperatura a 20,97°C. L'umidità sarà al 50%, con un vento di 5,36 m/s proveniente da sud-ovest, che porterà una leggera brezza marina.

Primo pomeriggio: Durante il primo pomeriggio, ci sarà una leggera salita della temperatura a 21,87°C. L'umidità risalirà al 55%, con un vento più robusto a 6,99 m/s da ovest, mantenendo l'aria fresca e piacevole.

Tardo pomeriggio: Verso sera, si attende una lieve copertura nuvolosa con poche nuvole e una temperatura di 21,16°C. L'umidità aumenterà al 66%, mentre il vento calerà a 5,33 m/s, mantenendo comunque una piacevole atmosfera.

Sera: La giornata si concluderà con un cielo leggermente nuvoloso e una temperatura moderata di 20,88°C. L'umidità si stabilizzerà al 67%, con un vento di 3,77 m/s, rendendo la serata ideale per una passeggiata rilassante.

Riepilogo delle Condizioni Meteo per il 4 Ottobre 2025

La giornata di domani a Gela si prospetta serena e piacevole, ideale per ogni tipo di attività all'aperto. Le temperature variano da un minimo di 17,29°C durante la notte a un massimo di 21,87°C nel primo pomeriggio. Il vento sarà generalmente moderato, provenendo principalmente da nord-ovest e ovest, con una leggera intensificazione nel primo pomeriggio. L'umidità varierà tra il 46% e il 67%, offrendo un clima confortevole. Nel complesso, ci aspettiamo una giornata splendida con poche nuvole solo verso sera, permettendo di godere appieno delle bellezze naturali di Gela.