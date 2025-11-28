Previsioni Meteo Gela del 29 novembre 2025 | Tempo stabile o sorpresa in arrivo?

Che tempo farà domani 29 novembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Gela si prepara ad accogliere una giornata di fine novembre con un clima che promette di essere sereno e mite, ideale per chi desidera trascorrere del tempo all'aria aperta. Le condizioni meteorologiche sembrano essere favorevoli, con cieli limpidi che accompagneranno le diverse fasi della giornata. Ma vediamo nel dettaglio come si svilupperà il tempo nelle prossime ore.

Previsioni Dettagliate per Fascia Oraria

Notte: La serata inizia con un cielo sereno e una temperatura di circa 9.94°C. L'umidità è al 66%, e il vento soffia leggero da nord a 2.47 m/s, con raffiche fino a 2.26 m/s. Le condizioni sono ideali per una passeggiata serale.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, la temperatura salirà leggermente a 11.45°C. Il cielo rimarrà chiaro con una visibilità ottimale di 10 km. L'umidità aumenta leggermente al 68%, mentre il vento si orienta da nord, aumentando la sua velocità a 3.23 m/s.

Mattina: Con l'avvicinarsi dell'alba, la temperatura si stabilizza intorno a 11.12°C. Si potranno osservare poche nuvole sparse, ma il sole farà capolino. L'umidità sale al 70%, mentre il vento si mantiene stabile da nord.

Mezza mattinata: A metà mattina, il cielo si apre completamente, garantendo un ambiente sereno con temperature che raggiungono i 13.41°C. L'umidità scende al 65%, mentre il vento si orienta a nord-ovest con una leggera brezza.

Mezzogiorno: All'ora di pranzo, il termometro segnerà circa 16.18°C, offrendo un clima piacevolmente mite. Il vento, proveniente da ovest, si intensifica leggermente a 5.45 m/s, ma le condizioni rimangono perfette per attività all'aperto.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le temperature si mantengono stabili a 16.17°C con un cielo limpido. L'umidità aumenta leggermente al 59%, e il vento soffia più deciso da ovest a 8.02 m/s, con raffiche che raggiungono i 7.81 m/s.

Tardo pomeriggio: Al calar del sole, la temperatura scende a 15.01°C. Il cielo rimane sereno con un'umidità del 62%. Il vento da nord-ovest si mantiene a 6.27 m/s, garantendo un tardo pomeriggio fresco e gradevole.

Sera: La giornata si conclude con un clima sereno e una temperatura di 13.93°C. L'umidità aumenta al 69%, e il vento si mantiene costante da nord-ovest a 5.35 m/s, offrendo una serata tranquilla.

Riepilogo delle Condizioni Meteorologiche

La giornata del 29 novembre 2025 a Gela sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente sereno con poche nuvole che faranno la loro comparsa solo in mattinata. Le temperature si manterranno miti, oscillando tra i 9.94°C della notte e i 16.18°C di mezzogiorno. Il vento soffierà principalmente da nord-ovest, con raffiche che non supereranno gli 8.02 m/s, mentre le precipitazioni saranno assenti. In sintesi, una giornata ideale per godersi le bellezze del territorio gelese all'aperto, approfittando di una pausa dalle piogge autunnali.