Previsioni Meteo Gela del 24 dicembre 2025 | Tempo stabile o sorpresa in arrivo?

Che tempo farà domani 24 dicembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Gela si prepara a vivere una giornata dalle condizioni meteorologiche variabili, in cui si alterneranno momenti di sole e nubi, con la possibilità di una leggera pioggia in serata. Scopriamo insieme nel dettaglio come si evolverà il tempo nella città siciliana il 24 dicembre 2025, per pianificare al meglio le attività della vigilia di Natale.

Previsioni dettagliate ora per ora

Notte: La nottata inizierà con temperature attorno agli 11.69°C, accompagnate da una leggera brezza con venti provenienti da Ovest-Sud-Ovest a 4.9 m/s. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con poche nuvole a coprire il panorama. L'umidità si manterrà su un livello del 62%, garantendo una sensazione di fresco, percepita attorno ai 10.53°C.

Prima mattina: Con l'avvicinarsi dell'alba, le temperature saliranno leggermente a 14.19°C. Il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo i 5.07 m/s da Sud. Il cielo sarà coperto, con un'alta densità di nuvole all'86%, creando un'atmosfera grigia ma asciutta.

Mattina: Nella mattinata, le condizioni si manterranno simili, con una temperatura di 14.04°C e venti più sostenuti a 7 m/s. Le nubi saranno sparse, coprendo il 59% del cielo, ma senza minaccia di pioggia. L'umidità sarà del 57%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Mezza mattinata: Con l'approssimarsi del mezzogiorno, il cielo si aprirà regalando momenti di cielo sereno. Le temperature raggiungeranno i 15.15°C, mentre i venti continueranno a soffiare da Sud-Ovest a 8.81 m/s. L'umidità sarà del 54%, garantendo un clima piacevole.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il sole continuerà a splendere, con il termometro che segnerà 15.07°C. I venti moderati da Sud-Ovest a 7.68 m/s manterranno l'aria fresca, ideale per una passeggiata all'aperto. Nonostante la presenza di nubi sparse, il cielo resterà prevalentemente limpido.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le nubi inizieranno a addensarsi nuovamente, coprendo il 41% del cielo. Le temperature scenderanno leggermente a 14.7°C, mentre i venti si attenueranno a 5.81 m/s. L'umidità si manterrà al 56%, contribuendo a un clima ancora gradevole.

Tardo pomeriggio: Al calare del sole, la temperatura scenderà a 14.45°C e aumenterà la probabilità di pioggia leggera con precipitazioni di 0.12 mm. I venti, provenienti da Sud, soffieranno a 5.17 m/s, mentre il cielo sarà coperto da nuvole al 33%.

Sera: Durante la sera, le precipitazioni diventeranno più probabili, con una previsione di 0.68 mm di pioggia. La temperatura sarà di 15.07°C e l'umidità raggiungerà il 65%, creando una sensazione di umidità. Il vento continuerà a soffiare da Sud a 7.24 m/s, con il cielo quasi completamente coperto al 95%.

Riepilogo della giornata

La giornata del 24 dicembre 2025 a Gela sarà caratterizzata da un'alternanza di condizioni meteorologiche: il mattino e il primo pomeriggio vedranno momenti di cielo sereno, mentre il pomeriggio e la sera porteranno nubi e leggera pioggia. Le temperature oscilleranno tra gli 11.69°C della notte e i 15.15°C della mattina, mantenendosi miti per tutta la giornata. I venti soffieranno costantemente da Sud-Ovest, con velocità variabili tra i 4.9 e gli 8.81 m/s. In generale, sarà una vigilia di Natale variabile ma con temperature piacevoli per la stagione.