Previsioni Meteo Gela del 20 novembre 2025 | Tempo stabile o sorpresa in arrivo?

Che tempo farà domani 20 novembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Le previsioni meteo per Gela del 20 novembre 2025 promettono una giornata interessante sotto diversi aspetti meteorologici. Le condizioni varieranno nel corso delle ore, offrendo uno spaccato di cielo e temperature che potrebbero sorprendere molti. Continuate a leggere per scoprire come si evolverà la giornata e preparatevi a pianificare al meglio le vostre attività.

Previsioni meteo dettagliate per fasce orarie

Notte: Durante la notte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una temperatura di 15.88°C. L'umidità si attesterà intorno al 68%, mentre il vento soffierà da nord con una velocità di 2.68 m/s e raffiche che raggiungono i 3.41 m/s. La pressione atmosferica sarà di 1014 hPa.

Prima mattina: Nei primi momenti della mattina, il cielo sarà sereno e la temperatura scenderà leggermente a 14.77°C. L'umidità aumenterà al 72%, e il vento sarà più calmo, soffiando da nord-est a 2.37 m/s. La pressione atmosferica calerà leggermente a 1013 hPa.

Mattina: Con l'arrivo della mattina, le nubi sparse torneranno a coprire il cielo, mantenendo la temperatura stabile a 14.21°C. L'umidità sarà del 76%, e il vento, ancora debole, soffierà da nord-est a 1.79 m/s. La pressione atmosferica rimarrà costante a 1013 hPa.

Mezza mattinata: Nella mezza mattinata, le nubi si faranno più dense, coprendo l'84% del cielo. La temperatura salirà a 16.49°C, con un'umidità del 66%. Il vento cambierà direzione, provenendo da nord-ovest a 1.65 m/s. La pressione rimarrà invariata.

Mezzogiorno: A mezzogiorno il cielo sarà coperto, con nuvole che oscureranno il sole. La temperatura raggiungerà i 17.38°C, con un'umidità del 65%. Il vento soffierà da ovest a 2.97 m/s, con raffiche fino a 3.05 m/s. La pressione scenderà a 1011 hPa.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo tornerà sereno con una temperatura di 17.61°C. L'umidità sarà del 66%, mentre il vento proveniente da ovest-sud-ovest soffierà a 2.87 m/s. La pressione atmosferica rimarrà stabile.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, il cielo continuerà ad essere sereno, con una temperatura di 16.9°C. L'umidità sarà del 65%, e il vento si intensificherà leggermente, soffiando da ovest a 3.72 m/s con raffiche fino a 3.83 m/s. La pressione risalirà a 1012 hPa.

Sera: Infine, in serata, il cielo rimarrà limpido, e la temperatura scenderà a 16.32°C. L'umidità si manterrà al 65%, mentre il vento continuerà a soffiare da ovest-nord-ovest a 2.76 m/s. La pressione atmosferica sarà stabile a 1012 hPa.

Riepilogo della giornata

La giornata del 20 novembre 2025 a Gela sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con momenti di cielo sereno alternati a periodi di copertura nuvolosa. Le temperature rimarranno miti, oscillando tra i 14°C e i 18°C, con un'umidità che si manterrà mediamente intorno al 65-76%. Il vento sarà generalmente moderato, cambiando direzione nel corso della giornata. Complessivamente, sarà una giornata principalmente serena con brevi sprazzi di nuvolosità, senza precipitazioni previste. Un'ottima occasione per godersi l'aria aperta, tenendo d'occhio il cielo per eventuali cambiamenti.